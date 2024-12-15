ماذا يحصل لنا بسبب قلة النوم؟.. الذكاء الاصطناعي يجيب

شفق نيوز/ دائما ما ينصح الأطباء وخبراء الصحة، بالنوم الطويل حيث لا يقل عن 8 ساعات في اليوم من أجل راحة الجسم وتجدد بعض خلاياه، لأن قلة النوم تؤدي إلى مضاعفات عديدة على جسم الإنسان، لكن صورا مرعبة لنموذج صمم بالذكاء الاصطناعي كشفت شيئاً جديداً عن قلة النوم.

فقد كشف تقرير أن التسارع الكبير الذي ستشهده الحياة اليومية في السنوات القادمة سيزيد عدد الناس الذين لا ينامون إلا 6 ساعات أو أقل يومياً.

آلام مزمنة في الظهر

ولمعرفة تأثير ذلك قامت إحدى الشركات بالتعاون مع الطبيبة وخبيرة النوم الدكتورة صوفي بوستوك بعمل نموذج رقمي عن طريق كمبيوتر متخصص درس حياة إنسانة افتراضية أسموها "هانا".

و"هانا" امرأة افتراضية مولودة عام 2005 أصبح عمرها 45 في 2050، ولم تأخذ كفايتها من النوم على مدى عقود.

فيما تعاني الآن من آلام مزمنة في الظهر، وتقصّف الشعر، وترهل في الجلد، وتورم في الساقين، واحمرار العيون، وضعف العضلات في الذراعين والساقين.

مشاكل في الذاكرة

بالإضافة إلى جحوظ العينين، ومشاكل في الذاكرة، وأصبحت معرضة بشكل متزايد للإصابة بالأنفلونزا بسبب ضعف جهاز المناعة، وفق التقرير الذي نشرته صحيفة "ذا ميرور".

كما أدى التعب الشديد الذي يمنعها من ممارسة الرياضة، إلى جانب النوم المحدود الذي يؤثر على الهرمونات التي تتحكم في مشاعر الجوع والشبع، إلى زيادة كبيرة في الوزن.

ضمور في العضلات

ومن المثير للقلق أن "العيش في فراغ يوما بعد يوم" تسبب أيضا في ضمور عضلات "هانا" مع انكماش حجم وشكل ذراعيها وساقيها.

يشار إلى أنه تم تجميع الأدلة على تصميم "هانا" من أوراق بحثية منشورة في المجلات الأكاديمية منذ عام 2010.

وشمل ذلك التأثيرات الجسدية على جسم الإنسان بما في ذلك الدماغ والجهاز المناعي والعضلات والجلد والعينين والشعر والتي يمكن أن يسببها قلة النوم للجسم.

وباستخدام هذه المعلومات، عمل الفريق بعد ذلك مع رسامي الرسوم المتحركة والفنانين لإنشاء "هانا" وهو تمثيل مرئي لتأثيرات قلة النوم ومعضلة نقص النوم في بريطانيا تحديداً.