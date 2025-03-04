ماذا لو تركت هاتفك لـ3 أيام فقط؟.. دراسة مثيرة تكشف التأثير على الدماغ

شفق نيوز/ توصلت دراسة حديثة، إلى وجود تأثيرات ملحوظة لتقليل استخدام الهواتف الذكية لمدة 3 أيام على نشاط الدماغ.

وشملت الدراسة التي أجرتها جامعتا هايدلبرغ وكولونيا في ألمانيا، 25 شاباً تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً، طُلب منهم تقييد استخدام هواتفهم الذكية قدر الإمكان لمدة 72 ساعة، حيث سُمح لهم فقط بالاتصالات الضرورية والأنشطة المتعلقة بالعمل.

واستخدم الباحثون التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) والاختبارات النفسية قبل وبعد فترة الامتناع، لتحديد التأثيرات على الأنماط العصبية.

وأوضح الباحثون في دراستهم المنشورة بمجلة "Computers in Human Behavior"، أنهم "اعتمدوا منهجية متتابعة زمنياً لدراسة تأثيرات الحد من استخدام الهاتف الذكي، على المستخدمين".

وأشاروا إلى أنهم "رصدوا علاقات واضحة بين التغيرات التي طرأت على نشاط الدماغ خلال فترة الدراسة، وبين أنظمة النواقل العصبية المعروفة بارتباطها بسلوكيات الإدمان".

وخلال عمليات المسح التي أجريت بعد فترة الـ 72 ساعة، عرض الباحثون على المشاركين مجموعة متنوعة من المحفزات المرئية، بما في ذلك صور للهواتف الذكية في وضع التشغيل أو الإيقاف، بالإضافة إلى صور أكثر "حيادية" مثل القوارب والزهور.

ولوحظت تغييرات في أجزاء من الدماغ مرتبطة بمعالجة المكافآت والرغبة الشديدة عند عرض صور الهواتف، مشابهة لإشارات الدماغ المرتبطة بإدمان مواد مثل النيكوتين أو الكحول.

وارتبطت التغييرات التي لوحظت في الدماغ بأنظمة الدوبامين والسيروتونين، مما يدعم فكرة إدمان الهاتف.

ويرتبط هذان الناقلان العصبيان بوظائف دماغية متعددة، بما في ذلك السلوك القهري والتحكم في المزاج.

لكن رغم ذلك، لم تُظهر الاختبارات النفسية تغييرات كبيرة في مزاج المشاركين أو مشاعر الرغبة الشديدة، على الرغم من الوصول المحدود للهاتف.

وأبلغ بعض المتطوعين عن تحسن في المزاج، لكن هذا لم يظهر في بيانات الاختبار كأمر له دلالة إحصائية.

ولم تتعمق الدراسة في تفاصيل سبب تحفيز سلوكيات الهاتف الذكي لتغييرات نشاط الدماغ، لكن من المحتمل أن تكون هناك عدة عوامل تلعب دوراً.

وقال الباحثون: "بياناتنا لا تفصل بين الرغبة الشديدة في استخدام الهاتف الذكي والرغبة الشديدة في التفاعل الاجتماعي، وهما عمليتان مترابطتان بشكل وثيق في الوقت الحاضر".