ماحقيقة تساقط الثلوج في الحرم المكي؟

شفق نيوز/ يتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل إنه يظهر تساقط الثلوج في مكة المكرمة في الأيام الماضية. صحيح أن المنطقة شهدت تساقطات مطرية غزيرة، إلا أنّها لم تشهد تساقطاً للثلوج وفقاً للسلطات السعوديّة ومعتمرين.

يُظهر الفيديو الذي صُور من أمام الكعبة، مجموعة من المعتمرين الذين ظهروا مبللين، كما تسمع فيه عبارات باللغة التركية.

وقال ناشروه إنه يُظهر تساقط الثلوج في مكة المكرمة.

ويأتي انتشار هذا الفيديو بالتزامن مع هطول أمطار غزيرة في منطقة مكة المكرمة بحسب تنبيهات نشرها المركز الوطني للأرصاد في السعودية على حسابه في تويتر. وقد رفع بعض المعتمرين المظلّات أثناء الطواف حول الكعبة.

لكن هل تساقطت الثلوج في الحرم المكّي؟

لم يتسنّ لفريق خدمة تقصّي صحّة الأخبار في وكالة فرانس برس الوصول للنسخة الأصلية للفيديو، باستثناء نسخة أقدم منشورة على حساب ناطق باللغة التركية في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2022.

لكنّ معتمرين نفوا أن تكون مكة المكرّمة قد شهدت تساقطات للثلوج في الأيام الأخيرة، ما يرجح أنّ الفيديو المتداول معدّل بإضافة مؤثرات بصريّة.

السلطات تنفي

وإثر تداول المقطع بشكل واسع، نشرت الصفحة الرسمية لإمارة مكة المكرمة على موقع فيسبوك توضيحاً تنفي فيه صحة الفيديو قائلة إنه "غير صحيح وتمت معالجته بمؤثرات إضافية".

إلى ذلك، نشر حساب المركز السعودي للأرصاد تغريدة على تويتر يدعو فيها إلى "توخي الدقة عند تداول مقاطع الفيديو والصور المتعلقة بالظواهر الجوية في المملكة السعودية".

AFP