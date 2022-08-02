لأول مرة.. 15 مدينة عراقية تحتل قائمة بأعلى درجات الحرارة في العالم

شفق نيوز/ سُجلت مدن ومحافظات العراق وحدها، يوم الثلاثاء، ضمن مناطق الأعلى في معدل درجات الحرارة في العالم خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونشرت محطة "بلاسيرفيل" في كاليفورنيا الأمريكية، جدولاً من 15 منطقة ومدينة عالمية سجلت أعلى درجات بالحرارة في العالم خلال آخر 24 ساعة وكانت هذه المدن جميعها في العراق.

وبين الجدول أن محافظة "النجف" سجلت أعلى درجة حرارة بالعالم وبواقع 50 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثانية محافظة "كربلاء" وبواقع 49.7 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثالثة "الديوانية" وبواقع 49.4 درجة مئوية، ومن ثم جاءت منطقة "مطار بغداد الدولي" رابعاً وبواقع 49.4 درجة مئوية، وجاءت مدينة "الحلة" في بابل خامساً بدرجة حرارة بلغت 48.6 درجة مئوية.

وبحسب الجدول أيضاً فإن مدينة "الرمادي" مركز محافظة الأنبار جاءت سادساً حيث سجلت درجة حرارة 48.5 درجة مئوية، وجاءت مدينة "هيت" في الأنبار أيضاً، سابعاً وبدرجة حرارة بلغت 48.4 درجة مئوية، ثم جاءت مدينة "خانقين" في محافظة ديالى ثامناً وبدرجة حرارة بلغت 48 درجة، كما جاءت مدينة "السماوة" مركز محافظة المثنى، تاسعاً وبدرجة حرارة 48 درجة مئوية، وجاءت مدينة " الناصرية" مركز محافظة ذي قار عاشراً بدرجة حرارة 47.8 درجة مئوية، تليها مدينة "بدرة" في واسط المرتبة الـ 11 بدرجة حرارة 47.5 درجة مئوية، وجاءت مدينة "الكوت" في واسط ايضاً، في المرتبة 12 بدرجة حرارة 47.5 درجة مئوية، وجاءت محافظة "كركوك" بالمرتبة 13 بدرجة حرارة بلغت 47.3 درجة مئوية، تليها منطقة "النخيب" في الانبار بالمرتبة 14 بدرجة حرارة 47.3 درجة مئوية، تليها منطقة "الرفاعي" في ذي قار بالمرتبة الاخيرة بدرجة حرارة 47.2 درجة مئوية.

وتنشر وكالة شفق نيوز جدولا بأعلى درجات الحرارة بالعالم: