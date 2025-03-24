لأول مرة.. إنفلونزا الطيور تطيح بحيوان جديد وتقترب من "الجائحة"

شفق نيوز/ كشفت الحكومة البريطانية، يوم الاثنين، عن تسجيل أول إصابة خروف بإنفلونزا الطيور في شمال إنكلترا، لتزداد بذلك قائمة الثدييات التي يمكن أن تصاب بالمرض، وكذلك المخاوف من حدوث "جائحة".

وتعد إصابة الخروف أول حالة من نوعها معروفة في العالم، حيث نفقت في وقت سابق العديد من الثدييات، من بينها دببة وقطط وأبقار حلوب وكلاب ودلافين ونمور، في جميع أنحاء العالم بسبب فيروس إنفلونزا الطيور "اتش5إن1".

وقالت الحكومة البريطانية في بيان "تم اكتشاف الحالة بعد مراقبة روتينية للماشية في مزرعة في يوركشاير حيث تأكدت إصابة طيور أخرى بفيروس (إتش5إن1)".

ورُصدت حالات بين البشر، تراوحت شدتها بين عدم ظهور أعراض وبين الوفاة في حالات نادرة. لكن انتقال العدوى بين البشر غير مؤكد حتى الآن.

وتم إعدام الخروف، ولم يتم رصد أي إصابة أخرى في بقية القطيع.

وبدأت وزارة الشؤون الريفية البريطانية في تطبيق نظام لمراقبة الماشية في الأماكن التي تأكد وجود طيور مصابة بإنفلونزا الطيور فيها، وذلك بعد تفشيها بين الأبقار الحلوب في الولايات المتحدة.