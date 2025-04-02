لأول مرة في النجف.. طلبة روس يختتمون تدريبهم بزيارات داخل العراق

شفق نيوز/‏ اختتم طلاب جامعة موسكو الحكومية "لومونوسوف" المتخصصون في اللغة العربية برنامج تدريبهم في العراق والذي تضمن زيارات عمل متعددة، بحسب ما أفاد به موقع "روسيا اليوم".

وكان من أبرز الزيارات لقاء مع رئيس مؤسسة الشهداء، تقديراً لمشاركة المؤسسة في مهرجان الأفلام الوثائقية "RT.doc" "وقت أبطالنا" الذي أقيم في موسكو خلال شباط/ فبراير 2025.

وجرى التأكيد على أهمية مثل هذه المبادرات لتعزيز التفاهم الثقافي بين البلدين. كما تم خلال اللقاء مناقشة آفاق التعاون المستقبلي في المجالين الإنساني والثقافي.

وفي إطار تعزيز العلاقات الثقافية، سلم مدير البيت الروسي، ألق علي البرغش، دعوة رسمية إلى رئيس مؤسسة الشهداء، عبد الإله النائلي لزيارة روسيا، بهدف "الاطلاع على التجربة الروسية في توثيق وتخليد ذكرى الأبطال والاستفادة من الخبرات الروسية في هذا المجال".

ولم يقتصر برنامج التدريب على اللقاءات الرسمية، بل شمل أيضاً أنشطة دبلوماسية شعبية، من أبرزها إقامة مباراة ودية نظمها البيت الروسي بين فريق "روسيا معكم"، المكون من خريجي الجامعات الروسية وطلاب جامعة موسكو، وفريق مسجد الكوفة المعظم، والتي انتهت بالتعادل 6-6.

ويعد هذا الحدث الأول من نوعه بهذا الحجم الدولي في مدينة النجف، حيث أهدى فريق "روسيا معكم" نظيره العراقي قبعات تحمل شعار الفريق، كتذكار لهذه الفعالية التي تعكس التقارب بين الشباب الروسي والعراقي.

كما تضمنت أنشطة البرنامج زيارة طلاب جامعة موسكو الناطقين باللغة العربية إلى هيئة الإعلام والاتصالات، حيث أتيحت لهم الفرصة للتعرف على نظام عمل مركز المعلومات ومناقشة سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين روسيا والعراق، بما يضمن تغطية أوسع للعلاقات الثنائية في وسائل الإعلام في كلا البلدين.

وجاءت هذه الفعاليات في إطار جهود تعزيز التعاون الإنساني والثقافي بين روسيا والعراق، مما يفتح المجال أمام مزيد من المبادرات التي تدعم التبادل الأكاديمي والتواصل الشعبي، وتؤكد أهمية الدبلوماسية الثقافية كجسر لتعزيز العلاقات بين الشعوب.