لأول مرة في العالم.. دولة أوروبية تقترب من إعلانها "خالية من التدخين"

شفق نيوز / تقترب السويد من أن تصبح واحدة من أولى دول العالم "الخالية من التدخين"، بعد أن بات أقل من 5% من السكان البالغين يدخنون، فيما استبدلتها بمادة أخرى.

وأشار موقع "euronews" إلى أنه "تم استبدال السجائر بمادة الـ"snus"، التي أصبح استخدامها شائعاً في بلدان الشمال الأوروبي، وهي نوع من التبغ الجاف الذي يوضع على اللثة".

وحسب تقرير نشره الموقع فإنه من المقرر أن تحقق السويد إنجازاً بأن تصبح "دولة خالية من التدخين" في الأشهر المقبلة، أي قبل 17 عاماً من هدف الاتحاد الأوروبي لعام 2040، مع انخفاض معدلات التدخين من 15% إلى 5.6% على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية.

السويد نحو مجتمع "خال من التدخين"

في هذا السياق، أوضح الدكتور ديلون هيومان، المؤلف المشارك لتقرير "التجربة السويدية: خارطة طريق لمجتمع خالٍ من التدخين": "لا توجد دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي على وشك القيام بذلك".

كما أشار إلى "الاستراتيجية الرائدة" السويدية للتعامل مع التدخين، مشيراً إلى كيفية مساعدة المدخنين على التحول إلى بدائل النيكوتين "الأقل ضرراً". وتابع الدكتور هيومان: "يأتي هذا في وقت تحظر فيه دول أخرى استخدام المنتجات منخفضة المخاطر".

بينما بات شائعاً في بلدان الشمال الأوروبي استخدام مادة الـ"snus"، ورغم أن بيعها غير قانوني في كل دول الاتحاد الأوروبي، فإن السويد وكرواتيا تسمحان بها، كما يتم استخدامها في فنلندا والدنمارك وإستونيا.

حسب موقع "euronews" فإن سبب منع بعض الدول من استخدام هذه المادة هو ارتباطها بزيادة خطر الإصابة بسرطان الفم والحلق.

وبعد إعلان الحرب على التدخين، حظرت البرتغال مؤخراً تدخين السجائر الإلكترونية في الأماكن الخارجية المجاورة للمباني العامة، على غرار خطوات العديد من الدول الأوروبية الأخرى.

وقال الدكتور هيومان لـ"يورونيوز": "لا توجد منتجات تبغ خالية من المخاطر، لكن السجائر الإلكترونية، على سبيل المثال، أقل ضرراً بنسبة 95% من السجائر".

وأضاف: "من الأفضل بكثير للمدخن أن يتحول من السجائر التقليدية إلى المنتجات البديلة بدلاً من الاستمرار في التدخين".

فوائد استراتيجية "هائلة"

حيث أوضح الدكتور هيومان أن "هناك فوائد استراتيجية هائلة للسويد"، مشيراً إلى الإحصاءات التي تظهر أن البلاد لديها أقل نسبة من الأمراض المرتبطة بالتبغ في الاتحاد الأوروبي.

كما أن السويديين لديهم أيضاً معدل وفيات أقل بنسبة 40% بسبب الأمراض المرتبطة بالتبغ، مثل السكتات الدماغية وأمراض القلب والرئة وانتفاخ الرئة والتهاب الشعب الهوائية المزمن.

في حين أن توفير خيارات أكبر للمدخنين قد لعب دوراً، فقد ساعدت تدابير التثقيف ومكافحة التبغ الأشخاص أيضاً على الإقلاع عن التدخين.

بينما تُظهر الأرقام الصادرة عن مؤسسة الضرائب أنه تم فرض ضرائب على السجائر بمبلغ 4.51 يورو في السويد في عام 2021، ما يجعلها قريبة من متوسط الاتحاد الأوروبي. وتفرض فرنسا وأيرلندا أعلى رسوم على السجائر في الاتحاد الأوروبي، بينما تفرض بلغاريا وبولندا أدنى مستوى.