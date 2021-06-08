لأول مرة في العالم.. امرأة تلد 10 توائم (صور)

شفق نيوز/ حققت سيدة من جنوب أفريقيا رقمًا قياسيًا عالميًا بعد ولادتها 10 أطفال، متغلبة بذلك على أحدث رقم تم تحقيقه الشهر الماضي.

وكانت غوسيام سيتولي (37 عامًا) في حالة دهشة عند وضعها أطفالها، أمس الإثنين، في أحد مستشفيات مدينة بريتوريا، إذ كان متوقعًا ولادة 8 أطفال، حسب ما كشفته فحوصات سابقة، لكن تلك الفحوصات فوتت رصد الطفلين الآخرين، لتسيطر علامات الدهشة على الزوج والأطباء معًا.

ووفقًا لصحيفة "الصن" البريطانية، كشف الزوج تيبوهو تسوتتسي أن زوجته أنجبت 7 ذكور و3 إناث عبر عملية قيصرية خلال الشهر السابع من الحمل.

وأعرب الزوج عن سعادته الكبيرة، وقال "أنا سعيد جدًا وتغمرني المشاعر، لا أستطيع التحدث بسبب السعادة".

وفي البداية، قال الأطباء للزوج إنها حامل في 6 أطفال، ثم قالوا 8، قبل أن تفاجئهم النتيجة يوم الولادة بـ 10 أطفال.

وذكرت غوسيام، وهي أم بالفعل لتوأمين في السادسة من العمر، أن خبر حملها الجديد كان مفاجئًا جدًا بالنسبة لها، ولم تصدقه، وكانت متوقعة توأما أو 2 وليس 6 أو أكثر، مشيرة إلى أن حملها كان طبيعيًا، ولم تتلقَ أي علاج للخصوبة.

وأشارت إلى أن العديد من المخاوف راودتها خلال الحمل، إذ كانت قلقة من مواجهة أطفالها الـ 10 لمشاكل في الرحم أو أن يكونوا ملتصقين، وغيرها من المشاكل المحتملة، إلا أن الأطفال ولدوا بصحة جيدة، واصفة الأمر بـ ”المعجزة“.

بدورها، قالت البروفيسورة ديني ماويلا، من جامعة سيفاكو ماكغاثو للعلوم الصحية، إن حالة غوسيام نادرة، وعادة ما تحدث بعد تلقي علاجات خصوبة.

وأضافت أن "هذا النوع من الحمل يكون خطيرًا ومعقدًا؛ بسبب عدم وجود مساحة كافية في الرحم، مما يؤثر على وزن الأطفال عند الولادة، ويساهم في ولادتهم مبكرًا، إلى جانب تعرض فرص بقائهم على قيد الحياة للخطر".

يذكر أن غوسيام تغلبت على الرقم القياسي السابق الذي حققته المغربية حليمة سيسي (25 عامًا)، خلال الشهر الماضي، إذ أنجبت 9 أطفال، 5 إناث و4 ذكور.