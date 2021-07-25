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لأول مرة في التاريخ.. ولادة قمر جديد

Category: منوعـات

Date: 2021-07-25T18:45:52+0000
لأول مرة في التاريخ.. ولادة قمر جديد

شفق نيوز / رصد علماء فلكيون، ولأول مرة ظاهرة ولادة قمر جديد حول أحد الكواكب المشابهة لكوكب المشتري، في مشهد قد يقدم للعلماء نظرة ثاقبة حول تشكل الكواكب المبكرة.

وأشار علماء الفلك في جامعة "غرونوبل" الفرنسية، إلى رصد دائرة مغبرة تحيط بكتلة غازية عملاقة على بعد 370 سنة ضوئية عن الأرض، تتضمن ظهور قمر جديد.

وتشكل القمر الصغير حول كوكب يحمل اسم (PDS 70c)، ويدور هذا الكوكب حول نجم صغير (PDS 70) البالغ من العمر 5.4 مليون عام، والذي تبلغ كتلته ثلاثة أرباع كتلة الشمس، ولا يزال في طور تكوين كواكب جديدة.

ووفقاً العلماء، يوجد ما يكفي من الحطام حول النجم الصغير المحاط بكتلة كبيرة من الغازات لإنتاج ثلاثة أقمار بنفس حجم القمر الذي يدور حول كوكب الأرض.

وبحسب "ديلي ميل" البريطانية، يفتح هذا الاكتشاف نافذة جديدة على أسرار تطور الكون، حيث يُعتقد أن الأقمار المتشكلة حول عمالقة الغاز تمتلك فرصا أكبر في العثور على الحياة أكثر من الكواكب.

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