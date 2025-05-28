لأول مرة في التاريخ.. مشاهد فائقة الدقة للهالة الشمسية (صور وفيديوهات)

شفق نيوز/ أعلن فريق من المرصد الوطني للطاقة الشمسية ومعهد نيوجيرسي للتكنولوجيا، عن التقاط أوضح صور على الإطلاق للهالة الشمسية الني ظلت لغزاً محيراً لعقود طويلة من الزمن.

ويعود هذا الإنجاز غير المسبوق إلى نظام بصريات متكيف متطور أطلق عليه اسم "كونا"، تم تركيبه على تلسكوب "غود" الشمسي في كاليفورنيا الذي يبلغ قطره 1.6 متر.

ويعمل هذا النظام المبتكر على تصحيح التشوهات الناتجة عن اضطرابات الغلاف الجوي للأرض بمعدل مذهل يصل إلى 2200 تعديل في الثانية الواحدة، ما يمكنه من إنتاج صور فائقة الدقة تكشف تفاصيل لم يسبق رؤيتها من قبل.

وقد نجح الفريق في تجاوز الحدود التي ظلت قائمة لمدة 80 عاما، حيث تمكن من رصد ملامح دقيقة تصل إلى 63 كيلومترا فقط، بعد أن كانت أدنى دقة ممكنة سابقا تبلغ 1000 كيلومتر.

وتكشف الصور المذهلة التي نشرها الفريق في دراسة بمجلة Nature Astronomy عن مشاهد نادرة لتشكلات البلازما المعقدة على سطح الشمس، بما في ذلك نتوءات شمسية ملتوية تتشكل في الوقت الفعلي، وتوهجات قصيرة العمر تعرف باسم "الشوائب الشمسية"، بالإضافة إلى ظاهرة غريبة تسمى "المطر الإكليلي" حيث تبرد البلازما الساخنة وتسقط مرة أخرى على سطح الشمس. كما تظهر الصور خيوطا دقيقة من البلازما تشبه الشعر يقل عرضها عن 20 كيلومترا.

ويعد هذا الإنجاز نقلة نوعية في مجال فيزياء الشمس، خاصة وأنه قد يساعد في حل أحد أكبر الألغاز العلمية التي حيرت العلماء لعقود، وهو سبب كون الهالة الشمسية (الغلاف الجوي الخارجي المحيط بالشمس) أكثر سخونة بملايين الدرجات من سطح الشمس نفسه. ويؤكد ديرك شميدت، العالم الرئيسي في المشروع، أن هذه التقنية تمثل "نقطة تحول كبرى" في مجال رصد الشمس، حيث تفتح الباب أمام اكتشافات جديدة غير مسبوقة.

ويتطلع الفريق الآن إلى نقل هذه التقنية الثورية إلى تلسكوب "دانيال ك. إينوي" الشمسي في هاواي الذي يبلغ قطره 4 أمتار، ما قد يمكن العلماء من رصد تفاصيل أصغر وأدق في الغلاف الجوي الشمسي.

ويتوقع أن تعتمد المراصد الشمسية حول العالم هذه التقنية الجديدة في المستقبل القريب، ما يعلن عن بداية عصر جديد في دراسة فيزياء الشمس وفهم أسرارها المستعصية.