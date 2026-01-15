لأول مرة.. علماء ينجحون في فك شفرة جينوم وحيد القرن الصوفي

شفق نيوز- متابعة

تمكن علماء الحفريات الوراثية الروس والأوروبيون لأول مرة من فك شفرة الجينوم الخاص بوحيد القرن الصوفي الياقوتي، الذي قضت عليه الذئاب القديمة قبل نحو 14.4 ألف عام.

وقد أثارت دراسة هيكله العظمي تساؤلات حول فرضية تفيد، بأن "هذه الأنواع القديمة من الحيوانات الضخمة الجليدية اختفت من أوراسيا نتيجة صيد البشر القدامى لها"، بحسبما أفادت بذلك إدارة الإعلام في جامعة ستوكهولم السويدية.

وقال أستاذ جامعة ستوكهولم لاف دالين: "اكتشفنا وجود مجموعة حيوانية قابلة للاستمرار لوحيد القرن الصوفي في ياقوتيا على مدى 15 ألف عام على الأقل بعد بدء تسلل البشر الأوائل إلى مناطق شمال شرق سيبيريا، الأمر الذي يشير إلى أنها انقرضت بسبب تغيرات مناخية حادة وليس بسبب هجمات الصيادين القدماء".

ويدرس البروفيسور دالين وزملاؤه من أوروبا وروسيا لسنوات عديدة إحدى أكثر الاكتشافات غرابة، والتي عثر عليها الباحثون الروس بالقرب من قرية (تومات) في ياقوتيا عامي 2011 و2015، حيث عثروا على جثث مومياوات لجروين يبلغان من العمر ثلاثة أشهر تقريبا، دُفنا تحت التربة الصقيعية الدائمة منذ حوالي 14.4 ألف عام، أي في نهاية العصر الجليدي تقريبا.

وشرع العلماء مؤخرا في دراسة هذه البقايا باستخدام أساليب علم الحفريات الوراثية، ووجدوا أن هذه المومياوات ليست صغار كلاب أليفة، بل جراء ذئاب ذات فرو أسود غير مألوف للحيوانات المفترسة الحديثة، وأثار هذا الأمر اهتماما إضافيا بدراسة بقاياهم، بما في ذلك تحليل الحمض النووي لمحتويات معدتها التي كان يُعتقد أنها مليئة بلحم وحيد القرن الصوفي (Coelodonta antiquitatis).

وأكد التحليل الوراثي الذي أجراه العلماء هذا الافتراض، كما سمح لهم بإعادة بناء جينوم وحيد القرن هذا، وقارن الباحثون هيكله العظمي مع تركيب الحمض النووي لوحيد القرن الحديث وفردين آخرين من وحيد القرن الصوفي، دُفنا في التربة الصقيعية الدائمة في تشوكوتكا بالقرب من نهري (راكفاتشان) و(بينييفيم) منذ حوالي 18 و49 ألف عام.

وأشار التحليل الذي أجراه الباحثون إلى أن "أعداد مجموعات وحيد القرن الصوفي في شمال شرق سيبيريا ظلت مستقرة وكبيرة إلى حد ما منذ حوالي 30-14.4 ألف عام وحتى بداية الفترة الجليدية الحالية منذ 14.7 ألف عام".

ويرى البروفيسور دالين وزملاؤه أن "هذا الأمر يثير الشكوك حول الفرضية التي تقول إن تسلل الصيادين إلى المناطق الشمالية من أوراسيا منذ حوالي 25-30 ألف عام أدى إلى انخفاض حاد في أعداد وحيد القرن وانقراضها".

معلومات عن وحيد القرن الصوفي:

يُعتبر وحيد القرن الصوفي من الحيوانات الضخمة التي عاشت خلال العصر الجليدي، وكان منتشرا في شمال أوراسيا منذ بداية عصر البليستوسين وحتى بداية الهولوسين، والعصر الجيولوجي الحالي.

وكان طول وحيد القرن البالغ حوالي 3.2-3.6 مترا، وارتفاعه 1.4-1.6 مترا، ووزنه 1.5-2 طنا، وهو مغطى بفرو بني كثيف، ولا تزال الأسباب الدقيقة لانقراضه غير واضحة، لكن العلماء يفترضون أنه اختفى نتيجة نشاط البشر القدماء أو التغيرات المناخية.