لأول مرة.. ضابطة بالقوات الجوية تتوج بلقب "ملكة جمال أميركا"

شفق نيوز/ أفادت شبكة سي أن أن، يوم الاثنين، بتتويج ضابطة بالقوات الجوية الأميركية، طالبة ماجستير في مجال السياسة العامة بجامعة هارفارد، بلقب ملكة جمال الولايات المتحدة مساء الأحد.

وقالت الشبكة إن ماديسون مارش، البالغة من العمر 22 عاما، ضابطة في القوات الجوية الأميركية برتبة ملازم ثان، فازت بمسابقة ملكة جمال أميركا لعام 2024، ممثلة ولاية كولورادو، مشيرة إلى أن الشابة إيلي برو من تكساس حصلت على المركز الثاني.

وهنأت القوات الجوية الأميركية الفائزة على حسابها على منصة أكس، وقالت إنها أول ضابطة في القوات الجوية في الخدمة الفعلية تحصل على اللقب الوطني.

وتنافست 51 متسابقة، يمثلن جميع الولايات الأميركية الخمسين، بالإضافة إلى العاصمة الأميركية واشنطن، قبل أن يتم تصفيتهن إلى 11 متسابقة، في دور نصف النهائي.

وشاركت الـ11 متسابقة في عرض للياقة البدنية، ومناقشات لبعض الموضوعات، وعرض لفساتين السهرة، وأداء المواهب، قبل أن يتم تصفيتهن لخمسة متسابقات في النهائي.

في جولة المناقشات التي تناولت موضوعات مثل الإرهاب والتكنولوجيا والتغذية وتغير المناخ، تحدثت مارش عن قضية "المخدرات في أميركا" ومعركة والدتها الراحلة مع سرطان البنكرياس.

وفي جولة المواهب، تحدثت عن حصولها على رخصة طيار في عمر 16 عاما، ثم ألقت الضوء على مؤهلاتها العسكرية كتجسيد لالتزامها بالتعلم والقيادة "بشغف".