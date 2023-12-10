لأول مرة.. شركة نرويجية تستخدم "الأمونيا النقي" وقوداً لناقلاتها البحرية

شفق نيوز/ من المقرر أن تمر ناقلة الحاويات الأولى في العالم التي تستخدم وقود الأمونيا النقي "يارا إيدي"، بالمسار البحري بين النرويج وألمانيا.

ويتم تحقيق المشروع من قبل شركات "يارا كلين أمونيا"، "نورث سي كونتينر لاين"و "يارا إنترناشونال".

ويهدف المشروع إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى حد بعيد بحلول عام 2030.

يذكر أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الملاحة البحرية العالمية بلغت عام 2022 نحو 706 مليون طن. ويأتي التعاون في مجالات الشحن العالمي البحري بهدف خفض درجة الحرارة على الكوكب بمقدار 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2030.

ولم يتم الكشف عن مواصفات تقنية للسفينة. ومن المعروف فقط أن السفينة Yara Eyde ستعمل على طول الطريق البحري بين النرويج وألمانيا، وستقوم بأداء مهام النقل البحري بين مدن أوسلو وبورسغرون وهامبورغ وبريمرهافن، اعتبارا من عام 2026، الأمر الذي سيسمح بالتقليل من انبعاثات العوادم من الدرجة الثالثة (scope 3 ) بمقدار 11 ألف طن سنويا من ثاني أكسيد الكربون وذلك بمساهمة Yara International، بصفتها شركة مالكة للشحن.

يذكر أن Yara International هي شركة كيميائية نرويجية، تأسست عام 2004 بعد انفصالها عن شركة Norsk Hydro الفرعية.

وتعد Yara International شركة عالمية رائدة في مجال توريد الأسمدة المعدنية، ولديها خبرات واسعة في مجال الأمونيا المستخدمة في إنتاجها، وترسل منتجاتها من الأسمدة إلى البرازيل بشكل كبير.

المصدر: neftegaz.ru - RT