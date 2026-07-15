لأول مرة.. رواد فضاء يجرون أشعة سينية لأجسادهم خارج الأرض

شفق نيوز- متابعة

تمكن رواد فضاء، ﻷول مرة في تاريخ استكشاف الفضاء، من الحصول على صور شعاعية تشخيصية عالية الجودة لأجسادهم باستخدام الأشعة السينية أثناء وجودهم في المدار.

وهذا الإنجاز ليس مجرد خطوة تقنية، بل نقلة نوعية في مجال الرعاية الصحية خارج الأرض، ما يفتح الباب أمام تشخيص دقيق في مهام تمتد لأشهر وسنوات بعيدا عن أي مستشفى أرضي.

ومنذ أكثر من 65 سنة والبشر يغامرون في الفضاء، بدءا برحلة يوري غاغارين عام 1961، واستمرارا بوجود دائم لرواد فضاء على محطة الفضاء الدولية. ومع تزايد الرحلات الفضائية في العقود القادمة، تزداد الحاجة إلى أدوات طبية متطورة للحفاظ على صحة الرواد

وقبل هذا الإنجاز، كانت الموجات فوق الصوتية هي الوسيلة التصويرية الطبية الوحيدة المتاحة في الفضاء، وذلك لصغر حجمها وسلامتها وسهولة استخدامها في انعدام الجاذبية.

أما التصوير بالأشعة السينية فكان صعبا لأنه يتطلب تثبيت المريض والمصدر والكاشف في مكانهم بدقة ولفترة كافية.

لكن مع ظهور أجهزة أشعة سينية صغيرة محمولة تعمل بالبطاريات، بدأ العلماء يجربون الفكرة. وبعد نجاح تجارب أولية عام 2022 على متن رحلات تحاكي الجاذبية الصغرى، جاءت الخطوة الحاسمة عبر مهمة Fram2 التابعة لـ"سبيس إكس"، وهي رحلة مدارية قطبية استمرت 3 أيام ونصف بطاقم مدني بالكامل.

وحمل الرواد جهاز أشعة سينية لاسلكي فائق الصغر، وتلقوا 4 ساعات فقط من التدريب. والتقطوا صورا لأيديهم، وأذرعتهم، وصدورهم، وبطونهم، والحوض، بالإضافة إلى ساعة ذكية وجسم وهمي للمقارنة.

وعند تقييم الصور على الأرض، أكد أخصائيو الأشعة أن جميعها ذات جودة تشخيصية عالية.

وكانت أصعب مرحلة ليست في التصوير نفسه، بل في تثبيت الأجسام في بيئة الجاذبية الصغرى. وكانت الأيدي والأذرع الأسهل، بينما كانت صور الصدر والبطن أقل جودة قليلا لكنها ما زالت صالحة للتشخيص.

وإلى جانب الفائدة الطبية، أثبتت التجربة أن الجهاز يمكن استخدامه أيضا لفحص معدات المركبة الفضائية بحثا عن أعطال خفية، كما حدث مع صورة الساعة الذكية التي التقطها الرواد.

لكن ما تزال هناك تحديات، منها محدودية وقت التصوير أثناء الرحلة، وعدم توفر استشارة طبية فورية من الأرض في مهام مستقبلية أبعد.

ويرى الباحثون أن الذكاء الاصطناعي قد يساعد الرواد في تقييم صورهم بأنفسهم. كما أن الجهاز تعرض لبعض الضرر عند العودة إلى الأرض، ما يعني الحاجة إلى تصميم أكثر متانة لمهمات القمر والمريخ.

ويعد هذا البحث خطوة أساسية لتزويد المستكشفين المستقبليين بأدوات طبية تمكنهم من تشخيص إصاباتهم وأمراضهم دون انتظار المساعدة من الأرض، مع اقتراب البشرية من مغامراتها الكبرى خارج كوكب الأرض.