لأول مرة .. حفل زفاف يهودي في الامارات .. فيديو

شفق نيوز/ نشرت "إسرائيل بالعربية" التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، مقطع فيديو لأول حفل زفاف يهودي في الإمارات.

وكتبت "إسرائيل بالعربية"، معلقة على الفيديو: "أول حفل زفاف يهودي رسمي يقام الآن في الإمارات. الله يديم الأفراح أجمعين".

وخلال هذه المناسبة، رافق العشرات من الضيوف اليهود العروس والعريس إلى شوبا (المكان الذي يقف فيه العروسان وتقرأ عليهما السبع تبريكات من قبل الحاخام) في فندق بارك حياة الفاخر في دبي.

استضاف فندق بارك حياة في دبي العروسين، حيث جرى حفل الزفاف في ساحة الفندق الفاخر. وارتدى الضيوف الذين وصلوا إلى الحدث التاريخي بدلات تتناقض مع بدلات الموظفين المحليين الذين كانوا يرتدون الزي الإسلامي التقليدي.

وكانت إسرائيل قد وقعت في واشنطن مع كل من الإمارات والبحرين اتفاقي سلام، منتصف شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.