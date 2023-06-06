لأول مرة.. ثعبان جديد سامّ يزور المياه العراقية

شفق نيوز/ أعلنت من منظمة "المناخ الأخضر" في العراق، يوم الثلاثاء، عن اكتشاف نوع جديد من ثعابين البحر السامة في المياه العراقية.

وذكرت المنظمة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "سجل احد خبرائنا الدكتور عمر الشيخلي ولأول مرة تواجد ثعبان البحر الحلقي (الملحق او ذو الحلقات) Annulated Sea Snake Hydrophis cyanocinctus في المياه البحرية الاقليمية العراقية المقابلة لشبه جزيرة الفاو، وهو من الثعابين البحرية السامة".

وأشارت إلى أن "هذا الاكتشاف تم نشره بالتعاون مع عالم الماني في مجلة علم العظايا في المانيا".

ويمتاز ثعبان البحر الحلقي بوجود حلقات سوداء على طول الجسم، ويتراوح طوله بين المتر ونصف المتر الى المترين، برأس صغير، وبذيل عريضة تشبه الزعنفة الذيلية لكثير من الاسماك.

ويكثر هذا النوع من الثعابين البحرية في مياه الخليج، وهو ثعبان سام جدا تقدر كمية السم القاتلة لشخص يزن 70كم بحوالي 4-5ملغرام.