لأول مرة.. بلد عربي ينجح بزراعة قرنية بتقنية دقيقة

شفق نيوز/ في إنجاز غير مسبوق في تونس، نجح أطباء في زرع قرنية بتقنية دقيقة صنعت لأول مرة داخل مستشفى عمومي بالعاصمة.

وأُجريت العملية بقسم العيون في المستشفى الجامعي، شارل نيكول، الأسبوع الجاري، وفق ما أفادت به وزارة الصحة، وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية "د ب ا".

وتعرف التقنية الجديدة والدقيقة التي استخدمت في العملية، بـ"رأب القرنية البطاني فائق الرقة" وهي عملية طفيفة التدخل تستخدم لعلاج بعض أمراض القرنية، وتُجرى لأول مرة في تونس.

واستخدم الأطباء في العملية جهاز "ميكرو كيراتوم" لتقطيع القرنية بدقة.

وقالت وزارة الصحة إن ما يميز هذا الإنجاز أن التحضير والزرع تمّا بالكامل بكفاءات تونسية، ويعني ذلك تقليص الحاجة إلى استيراد قرنيات جاهزة من الخارج، وتسريع وتيرة العلاج، وتخفيف الانتظار للمرض.

وتابعت الوزارة، أن "هذا النجاح يعكس تطور جراحة العيون في القطاع العمومي".