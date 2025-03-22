لأول مرة بالعالم.. إصدار صحيفة مولدة بالكامل بالذكاء الاصطناعي

شفق نيوز/ بدأت صحيفة "إيل فوليو" الإيطالية خوض تجربة غير مسبوقة على مستوى العالم، من خلال اصدار عددً تم إنشاؤه بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وتُعدّ "إيل فوليو" واحدة من الصحف اليومية الجريئة في إيطاليا، حيث تُصدر نحو 29 ألف نسخة يوميًا. وأصبحت الآن أول صحيفة تُنشئ أعدادًا كاملة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، في تجربة تعكس التحولات السريعة التي يشهدها قطاع الإعلام.

ويتكوّن كل عدد من الصحيفة التي يتولى الذكاء الاصطناعي إنشاءه من أربع صفحات تضمّ نحو 22 مقالة تمتد من السياسة إلى الشؤون المالية، بالإضافة إلى ثلاث مقالات رأي.

عمليًا، يطلب صحافيو "إيل فوليو" البالغ عددهم نحو 20 من روبوت المحادثة القائم على الذكاء الاصطناعي التوليدي "تشات جي بي تي" التابع لشركة "أوبن إيه آي" كتابة مقال عن موضوع محدّد بنبرة معينة، فينتج الروبوت نصًا باستخدام معلومات يجمعها من الإنترنت.

الهدف من التجربة

يؤكد مدير الصحيفة، كلاوديو تشيرازا، أن الهدف من التجربة هو اختبار إمكانيات الذكاء الاصطناعي ومعرفة حدوده وفرصه، بالإضافة إلى إثارة نقاش واسع حول مستقبل الصحافة. ويقول تشيرازا: "يجب ألا نخشى هذا التطور، بل علينا استغلاله كفرصة لتعزيز الإبداع البشري في العمل الصحفي".

وأضاف أن الصحيفة تطرح مواضيع عدة خلال اجتماعات التحرير، وتقرر أي منها ستتم معالجته بواسطة الذكاء الاصطناعي، مع توجيه طلبات دقيقة للروبوت بشأن الموضوع والأسلوب، سواء كان ساخرًا أو استفزازيًا أو تحليليًا.

ومن بين المقالات التي كتبها الذكاء الاصطناعي هذا الأسبوع، تحليل لخطابات رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، ومقال افتتاحي عن الاتصال الهاتفي بين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين، ومقال عن الموضة.

وأشار مدير الصحيفة إلى أن الذكاء الاصطناعي قدّم أداءً فاق التوقعات، مؤكدًا أنه لا يمكن إيقاف هذه التكنولوجيا، بل يجب فهمها وإتقانها وتحويلها إلى فرصة للنمو، مشددًا على أن وجود الصحافيين البشر سيظل ضروريًا، حيث إن مقالاتهم تحتوي دائمًا على لمسات إبداعية وروابط غير متوقعة لا يمتلكها الذكاء الاصطناعي.

فضول أم حماس؟

يبدو أن التجربة قد أثارت فضول فريق التحرير بدلاً من مخاوفهم، كما لاقت صدى واسعًا لدى القراء. في اليوم الأول من إصدار النسخة الاصطناعية، ارتفعت مبيعات الصحيفة بنسبة 60%. وبينما استمتع 90% من القراء بهذه التجربة، أعرب 10% عن قلقهم من تأثير الذكاء الاصطناعي على الصحافة التقليدية.

وأكد أن التجربة ساهمت في زيادة مبيعات الصحيفة بنسبة 60 في المئة في يومها الأول، ما يعكس اهتمام الجمهور بمثل هذه الابتكارات.