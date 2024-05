لأول مرة بالتاريخ..  وزارة خارجية تبتكر متحدثة رسمية بالذكاء الاصطناعي

شفق نيوز/ قدمت أوكرانيا، متحدثة أنشئت بواسطة الذكاء الاصطناعي تدعى فيكتوريا شي، ستتولى مهمة الإدلاء ببيانات رسمية صادرة عن وزارة الخارجية.

وقالت الوزارة إنها ستستخدم "لأول مرة في التاريخ" متحدثا رقميا يعتمد على الذكاء الاصطناعي لقراءة بياناتها، والتي سيظل البشر يكتبونها.

ووفق للمكتب الصحفي لوزارة الخارجية فإن التصريحات التي ستدلي بها فيكتوريا لن تكون صادرة عن الذكاء الاصطناعي، بل "مكتوبة ومتحقق منها من قبل أشخاص حقيقيين".

ولتجنب التزييف، ستكون البيانات مصحوبة برمز QR الذي يربطها بالنسخ النصية على موقع الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أن فكتوريا لن تحل محل الناطق الرسمي باسمها، وهو إنسان، بل ستتولى فقط المواضيع القنصلية، وفقما ذكرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

👋 Meet Victoria Shi — a digital representative of the MFA of Ukraine, created using AI to provide timely updates on consular affairs! For the first time in history, the MFA of Ukraine has presented a digital persona that will officially comment for the media. pic.twitter.com/KTtuCVR1ku