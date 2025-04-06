لأول مرة.. الكشف عن تأثير الحكول على "مراكز القرار" في الدماغ

شفق نيوز/ كشفت دراسة، هي الأولى من نوعها، أجراها علماء من جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عن تأثير الإفراط في تناول الكحول على المراكز المسؤولة عن القدرات الإدراكية واتخاذ القرارات في الدماغ.

ولا تختفي تلك المشاكل حتى بعد أشهر من التوقف عن تناول المشروبات الكحولية، حيث أظهرت الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أدفانسيز" كيف يدمر الكحول المناطق الرئيسية في الدماغ المسؤولة عن القدرات الإدراكية، وقد يفسر هذا الاكتشاف سبب صعوبة تعامل المدمنين على الكحول مع حالات الانتكاس.

وقام الفريق البحثي بقيادة عالمة الأعصاب باتريشيا جاناك بإعطاء جرعات عالية من الكحول للفئران لمدة شهر كامل. وبعد مرور ما يقرب من ثلاثة أشهر بدون كحول تم اختبارها.

وطُلب من الفئران الاختيار بين ذراعين للحصول على مكافأة، وإحدى الذراعين كانت تمنح مكافآت أكثر تكرارا، لكن الذراع "الفائزة" كان تتغير كل بضع دقائق. ولتحقيق النجاح، كان على الفئران التكيف بسرعة وتغيير الاستراتيجية. وأظهرت الفئران التي تعرضت للكحول أداء أسوأ بكثير من الفئران السليمة، حيث تأخرت في التحول إلى الذراع "الصحيحة" الجديدة وأظهرت صعوبات واضحة في اتخاذ القرارات.

وأثبتت هذه النتائج التأثير طويل المدى للكحول على وظائف الدماغ الإدراكية حتى بعد فترة طويلة من التوقف عن تعاطي الكحول.

واكتشف العلماء حدوث تغيرات كبيرة في أدمغة الفئران وتحديدا في منطقة تسمى "الجسم المخطط الظهري الإنسي" (dorsomedial striatum). وهذه المنطقة مسؤولة عن التخطيط والتفكير الاستراتيجي.

وأظهرت النتائج أن الفئران التي تناولت الكحول عانت من ضعف في الإشارات العصبية وانخفاض كفاءة معالجة المعلومات.

والمثير للدهشة أن هذه الاضطرابات استمرت حتى بعد 3 أشهر من التوقف عن تعاطي الكحول، مما يدل على أن الأضرار التي يسببها الكحول للدماغ قد تكون دائمة أو طويلة الأمد.

وأظهرت الدراسة أن الكحول لا يعطل الدماغ مؤقتا فحسب، بل ويتسبب في أضرار دائمة. قد يفسر ذلك سبب عودة المدمنين إلى تناول المشروبات الكحولية بشكل متكرر حيث يفقد الدماغ قدرته على اتخاذ قرارات صحيحة.

ولوحظ أن التغيرات كانت أكثر وضوحا لدى ذكور الفئران، مقارنة بالإناث، مما يشير إلى أن ردود فعل الذكور والإناث تجاه الكحول قد تختلف، وهي حقيقة مثيرة للاهتمام تستحق المزيد من البحث.

وأوضحت الدراسة أن تلف الدوائر العصبية قد يكون سببا لارتفاع معدلات الانتكاس حتى بعد إتمام العلاج. ويخطط العلماء الآن لدراسة تأثير الكحول على مناطق أخرى من الدماغ وأسباب تأثر ذكور الفئران بشكل أكبر من الإناث.

وقد تمهد هذه الأبحاث الطريق لتطوير أساليب علاجية جديدة للإدمان وبرامج وقائية أكثر فعالية وفهم أعمق للاختلافات بين الجنسين في الاستجابة للكحول.