لأول مرة.. اكتشاف ماء على سطح كويكب

شفق نيوز/ عثر باحثون لأول مرة على المياه على سطح كويكب، وذلك بعد أن فحص علماء الكواكب من جامعة رويال هولواي في لندن عينة من كويكب "أيتوكاوا"، جمعتها وكالة استكشاف الفضاء الجوي اليابانية (جاكسا) كجزء من أول مهمة لها في عام 2010.

ووجد الباحثون مياها ومواد عضوية في العينة، التي يُعتقد أنها نشأت على الكويكب نفسه، ولم تنتقل له بسبب الاصطدام بجرم سماوي آخر، ما يشير إلى أنه تطور كيميائيًا على مدى مليارات السنين، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على مثل هذه المواد على سطح كويكب، وهو اكتشاف كبير يمكن أن يؤدي لإعادة كتابة تاريخ الحياة على كوكب الأرض.

وقالت رئيسة الباحثين الدكتورة كويني تشان: "على الرغم من أن المادة العضوية لا تشير مباشرة إلى وجود حياة على الكويكب، إلا أنها تخبرنا أن الكويكب يحمل نفس المواد الخام التي وفرت مواد وسيطة أولية لنشأة الحياة على الأرض".

وبين الباحثون أن الكويكبات من نوع "S"، التي تشكل معظم النيازك التي تأتي إلى الأرض، مثل كويكب "أيتوكاوا"، تحتوي على المكونات الخام للحياة، لافتين إلى أن كويكب "أيتوكاوا" تطور باستمرار على مدى مليارات السنين ودمج المياه والمواد العضوية، مثلما حدث على الأرض.

وأشار الباحثون إلى أن "وجود هذه المواد العضوية والماء تعني أنه إذا تعرضت هذه الكويكبات لظروف مواتية مثلما حدث في الأرض في وقت مُبكر، لكان من الممكن أن تتشكل حياة عليها".