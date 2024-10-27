لأول مرة.. اكتشاف حفريات "ديناصورات" في جزيرة نائية

شفق نيوز/ اكتشف مسؤولون في هونغ كونغ، حفريات ديناصورات لأول مرة، على جزيرة نائية غير مأهولة، وهي جزء من حديقة جيولوجية.

وقال المسؤولون الحكوميون في بيان إن الحفريات كانت جزءا من ديناصور كبير من العصر الطباشيري، يتراوح عمره بين 145 مليونا إلى 66 مليون عام، وسوف يحتاجون إلى إجراء المزيد من الدراسات لتأكيد نوع الديناصور.

‎وعثر على الحفرية في جزيرة بورت في حديقة اليونسكو الجيولوجية العالمية في المياه الشمالية الشرقية للمدينة.

‎وقالت وزيرة التنمية، بيرناديت لين هون هو: "إن الاكتشاف له أهمية كبيرة ويوفر أدلة جديدة للبحث في علم البيئة القديمة في هونغ كونغ".

‎ويرجح الخبراء أن الديناصور ربما دُفن تحت الرمال والحصى ثم عاد إلى السطح بعد فيضان كبير، ثم دُفن مرة أخرى في موقع الاكتشاف، وفقا للبيان.

‎وجاء هذا الاكتشاف بعد أن حذرت إدارة الحفاظ في مارس الماضي مكتب الآثار والمعالم التابع لها إلى وجود بعض الصخور الرسوبية التي تحتوي على مواد يشتبه في أنها أحافير فقارية.

‎وفي السابق لم يتم العثور إلا على حفرية سمكة تعود إلى عصر الديناصورات في هونغ كونغ.

‎وقالت الحكومة إنها كلفت خبراء صينيين بإجراء تحقيقات ميدانية في الموقع. وأغلقت جزيرة بورت أمام الجمهور من يوم الأربعاء حتى إشعار آخر لتسهيل التحقيقات والحفريات المستقبلية.