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"لأنها حامل بفتاة"..رجل أعمال مصري يقتل زوجته ويحرق جثتها في منطقة صحراوية

Category: منوعـات

Date: 2022-06-23T11:50:05+0000
"لأنها حامل بفتاة"..رجل أعمال مصري يقتل زوجته ويحرق جثتها في منطقة صحراوية

شفق نيوز / أقدم رجل أعمال مصري، اليوم الخميس، على قتل زوجته والتخلص من جثتها بطريقة وصفت بـ"البشعة والقاسية" لأنها حامل بأنثى، وفقاً لما ذكرت تقارير إعلامية محلية.

اسرة الزوجة تشكو

وقال موقع "صدى البلد" المصرية في تقرير اطلعت عليه شفق نيوز إن "تاجراً مصرياً قتل زوجته ثم ألقى جثتها في منطقة صحراوية بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وأشعل النيران بها لإخفاء ملامحها حتى كشفت السلطات المختصة الجريمة وألقت القبض عليه".

ووفقاً للتقرير أن "مديرية أمن الجيزة تلقت إخطاراً من قسم شرطة قسم أكتوبر من احدى الأسر عن تغيب ابنتهم بشكل مفاجئ وشكهم في زوجها، وعندها تحرك أمن الجيزة لإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة وحقيقة اختفاء السيدة حيث أفادت اسرتها أن زوجها كان يرغب في إنجاب ابنته لذكر وعندما علم حملها في فتاة أصيب بحالة من الغضب".

وشكلت السلطات الأمنية فرق بحث اعتمدت خطتها على استدعاء الزوج بعدما أسفرت التحريات الأولية عن وجود خلافات بينه وبين زوجته وتتبع خط سيره وان زوجته حامل.

الزوج ينفي .. ويعترف بعد كشف الحقيقة

وقال الزوج، بحسب التقرير، إن "زوجته خرجت من المنزل ولم تعد ولا يعلم مكانها بإجراء التحريات وتضييق الخناق على الزوج اعترف بقتل زوجته حيث قال ان مشاجرة نشبت بينهما وأنه قام بالتعدي عليها بالضرب العنيف، ونظرا لحملها لم تتحمل ضرباته وسقطت أرضا ومع استمراره في ضربها فارقت الحياة".

وأضاف المتهم انه "عندما فوجئ بمقتلها قرر التخلص من جثتها لعدم كشف أمره فحمل الجثة وألقاها في منطقة صحراوية نائية"، موضحاً أنه "وخشية أن يتعرف أحد على زوجته قام بسكب البنزين عليها وإشعال النيران في جثتها لاخفاء ملامحها تماما وعاد لمنزله".

وأرشد المتهم عن "مكان الجثة وعثرت عليها الأجهزة الامنية وتم نقلها إلى المشرحة وتم تحرير محضر بالواقعة".

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