"لإنهاء المعاناة".. 4 عناصر غذائية لعلاج تساقط الشعر

شفق نيوز/ يمثل تساقط الشعر معاناة شائعة تترك بصمة نفسية عند بعض الأشخاص، خاصة المرأة، التي تتضاءل خياراتها في تصفيفه على النحو الذي تريده، وهناك أسباب عدة تؤدي إلى تساقط الشعر، بعضها يمكن الوقاية منه، كما أن هناك علاجات محتملة مثل مكملات النمو والمنتجات المنشطة التي يتم وضعها مباشرة على فروة الرأس.

لكن هذه العلاجات تكلف ربما الكثير من النقود، في حين أن هناك طرقا أخرى تعتمد على النظام الغذائي، بحسب ما يشير عالم الأحياء الدقيقة وعلاج الشعر، دومينيك بورغ، من خلال تضمين أطعمة تحتوي على مكونات طبيعية معينة في الوجبات يوميا.

ويقول بورغ لموقع "شي فايندس"، إن "تساقط الشعر قد يكون ناجما عن خلل صحي أو في العناصر الغذائية"، مشيرا إلى أن "الشعر يكون غالبا أول ما يتأثر بذلك".

والأطعمة المقترحة تحتوي على ما يلي:

الزنك

يساعد الزنك في تعزيز قوة الشعر وخاصة الخصلات الضعيفة، ويتواجد في المحار واللحوم الحمراء وهي أطعمة أيضا مهمة لتقوية الظهر.

لكن البروتين الحيواني لا يتناسب مع الذين يتبعون نظاما غذائيا معينا، وينصح بورغ بزيادة تناول الخضراوات لمن لا يتناولون اللحوم، للحفاظ على كمية كافية من الزنك في الجسم.

فيتامين د

يساعد فيتامين "د" الموجود في الأطعمة مثل الأسماك وصفار البيض واللحوم الحمراء على تعزيز قوة الشعر، من خلال تحفيز النمو من الجذور، كما أنه يصلح الأضرار الموجودة في الشعر.

ويتوفر فيتامين "د" أيضا في حليب الصويا والفطر، حيث تؤدي هذه الأطعمة إلى تطور جذور الشعر وتجعلها أكثر صحة.

ويشير المقال إلى أنه لا يمكن توقع حدوث تغيرات إيجابية بين عشية وضحاها عند تناول أي من هذه العناصر الغذائية، "ولكن قد تشعر بنتائج في لمعان وقوة شعرك في غضون أسابيع قليلة فقط، مع اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن".

فيتامين "ب"

يعتبر فيتامين "ب" أحد أفضل العناصر الغذائية لشعر أقوى.

ويوضح بورغ: "يساعد فيتامين "ب" على دعم إنتاج الطاقة اللازمة لنمو الشعر بالإضافة إلى وظائف التمثيل الغذائي المهمة الأخرى، مثل تجديد النواقل العصبية المتأثرة بالتوتر.

يتواجد فيتامين "ب" في اللحوم أيضا، لكن المكسرات ستكون أفضل خيار لمن يتبعون نظاما غذائيا نباتيا.

ينصح بورغ أنه يمكن تناول مكمل غذائي يحتوي على فيتامينات مثل "د" و"ب"، بعد التشاور مع أخصائي الرعاية الصحية.

فيتامين "إي"

يعتبر تناول الأطعمة التي تحتوي على هذا الفيتامين "طريقة رائعة لتعزيز قوة الشعر الخفيف خاصة"، بحسب الخبراء.

يتواجد فيتامين "إي" في المكسرات وخاصة اللوز، "الذي يمنح شعرا كثيفا وحريريا.

وينصح بورغ بإضافة اللوز إلى دقيق الشوفان في الصباح لزيادة التمثيل الغذائي.

ويضيف أنه "بعد إعطاء الأولوية لهذه العناصر الغذائية في نظامك الغذائي، يمكنك توقع رؤية تغييرات في سرعة نمو شعرك في غضون عدة أشهر مع انخفاض التساقط بشكل كبير".