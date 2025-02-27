لأسباب لم تتضح بعد.. وفاة ممثلة أمريكية عن 39 عاماً داخل شقتها في مانهاتن

شفق نيوز/ توفيت في نيويورك، عن 39 عاما الممثلة الأميركية ميشيل تراكتنبرغ المعروفة بدوريها في مسلسلي "بافي ذي فامباير سلاير" و"غوسيب غيرل"، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وأوضحت شرطة نيويورك لوسائل إعلام عدة، أنها عثرت على الممثلة ميشيل "فاقدة الوعي" صباح أمس الأربعاء داخل شقة في مانهاتن بعد تلقيها بلاغا هاتفيا قرابة الثامنة صباحا.

وأكدت الأجهزة الطبية في وقت لاحق وفاة الممثلة، ويُفترَض أن يحدد الطبيب الشرعي لاحقا سبب الوفاة، وتستبعد الشرطة حتى الآن وجود شبهة جنائية.

ونقلت محطة "إيه بي سي" التلفزيونية عن مصادر لم تسمّها أن ميشيل تراكتنبرغ خضعت في الآونة الأخيرة لعملية زرع كبد.

وبرزت الممثلة (39 عاما) خلال طفولتها في تسعينات القرن العشرين في أعمال مخصصة للصغار، ولا سيما في فيلمَي "هارييت ذي سباي" عام 1996 و"إنسبيكتر غادجيت" عام 1999.

لكنها اكتسبت شهرتها من خلال مسلسل ""بافي ذي فامباير سلاير"، الذي أدّت فيه دور الشقيقة الصغرى للممثلة الرئيسية سارة ميشيل غيلر بين عامي 2000 و2003.

كذلك جسّدت الممثلة التي ولدت في نيويورك دور جورجينا سباركس في مسلسل شهير آخر هو "غوسيب غيرل".