لأبحاثهم في التكنولوجيا والنمو المستدام.. 3 علماء يحصدون جائزة نوبل للاقتصاد

خلال إعلان الفائزين - 13 تشرين الأول 2025 (أ ف ب)

شفق نيوز- ستوكهولم

مُنِحت جائزة نوبل للاقتصاد، يوم الاثنين، للأميركي-الإسرائيلي جويل موكير والفرنسي فيليب أغيون والكندي بيتر هويت عن دراساتهم المتعلقة بتأثير التكنولوجيا على النمو الاقتصادي المستدام.

وحصل موكير (79 عاماً) على نصف الجائزة "لتحديده المتطلبات الأساسية للنمو المستدام من خلال التقدم التكنولوجي"، على ما أوضحت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم.

وعللت منحَ النصف الآخر لأغيون (69 عاماً) وهويت (79 عاماً) بالتساوي بـ"نظريتهما المتعلقة بالنمو المستدام من خلال الهدم الخلاق".

وشرحت لجنة التحكيم في بيانها أن جويل موكير، وهو أستاذ في جامعة نورث وسترن الأميركية، "استخدم مصادر تاريخية لاكتشاف أسباب النمو المستدام الذي أصبح الوضع الطبيعي الجديد".

وأشارت إلى أن فيليب أغيون وبيتر هويت درسا مفهوم "الهدم الخلاق"، ومفادُه أن "طرحَ منتَج جديد وأفضل في السوق يؤدي إلى خسارة للشركات التي تبيع المنتجات القديمة".

وقالت أستاذة التاريخ الاقتصادي، عضو لجنة نوبل كيرستين إنفلو لدى إعلانها عن أسماء الفائزين إن دراساتهم "تُذكّر بأن التقدم يجب ألاّ يُعَدَّ أمراً مُسلَّماً به، بل على العكس، ينبغي أن يظل المجتمع منتبها للعوامل التي تُولِّد النموّ الاقتصادي وتُحافظ عليه. وهذه العوامل هي الابتكار العلمي، والهدم الخلاق، ومجتمع مُنفتح على التغيير".

ويتلقى الفائزون شيكاً بقيمة 11 مليون كرونة (1,16 مليون دولار) يُقسّم في ما بينهم.