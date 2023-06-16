آل باتشينو "الكهل الخارق" يستقبل مولوده "الأول" من صديقته الكويتية

شفق نيوز/ أعلن الممثل الأمريكي آل باتشينو (83 عاماً)، أنه استقبل طفله الرابع، والأول من صديقته الكويتية التي تصغره بنحو 54 عاماً، نور الفلاح (29 عاماً).

ممثل عن الزوجين كان قد أعلن الأخبار السعيدة في بيان له، نشره في صحيفة Daily Mail البريطانية، وكشف عن الاسم للمولود الجديد.

وجاء في البيان: "أؤكد أنّ الثنائي أنجبا طفلاً ذكراً أسمياه رومان باتشينو"، دون أن يتم ذكر الموعد الدقيق للولادة.

فيما ذكرت شبكة CNN الأمريكية، أنّ هذا الطفل هو الرابع لآل باتشينو، إذ إن الممثل الحائز على جائزة الأوسكار لديه 3 أطفال آخرين – اثنان من الممثلة والمغنية بيفرلي دي أنجيلو، وهما التوأم أنطون وأوليفيا باتشينو، كلاهما يبلغ من العمر 22 عاماً.

بالإضافة إلى فتاة أيضاً من جان تارانت، وهي جولي ماري باتشينو، البالغة من العمر 33 عاماً.

في حين تناقلت العديد من المواقع الأخبارية صورة لنور الفلاح وهي تقود سيارتها وإلى جانبها آل باتشينو، بينما يظهر مقعد الطفل واضحاً في الجزء الخلفي من سيارتهما.

وكان آل باتشينو قد صدم العالم في الشهر الماضي، عندما أعلن أن شريكته نور الفلاح حاملاً في شهرها الثامن بطفلهما الأول معاً، وقد تعرّض للعديد من الانتقادات بسبب فارق العمر الكبير بينهما.

ولكن حدّة الانتقادات تلك خفّت بعد أن تم التأكد من أنّ نور الفلاح من الأشخاص الذين يحبون مواعدة كبار السن، آخرهم كان مغني الروك ميك جاغر، البالغ من العمر 79 عاماً، الذي واعدته منذ عام 2017.

وقالت نور في وقت سابق بعد انفصالها عن ميك جاغر، إنه "لم يكن العمر مهماً"، مشيرةً إلى أن لديها العديد من الذكريات الرائعة عن علاقتهما الرومانسية، مبينةً أن تلك العلاقة كانت أول علاقة جدية لها، وأنها كانت سعيدة.

ويشار إلى أن نور الفلاح هي كويتية الأب، أمريكية الأم، تخصصت في السينما والمسرح، في جامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، وأصدرت الفلاح أول فيلم وثائقي لها باسم "المشردين" عام 2014، والذي يسلط الضوء على حياة الشوارع، وفقاً لموقع إرم نيوز.

وهي أيضاً المنتجة التنفيذية للفيلم القصير "بروسا نوسترا"، الذي صدر عام 2016، ويتحدث عن رجل يحلم بعودة إخوته إلى الكلية في كاليفورنيا.

ونشأت نور في منطقة بيفرلي هيلز الراقية في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، وصارت من الوجوه الشهيرة بعد علاقتها مع مايك جاغر.