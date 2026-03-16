ليوناردو دي كابريو يواجه تحدياً صامتاً مع الوسواس القهري

يواجه الممثل العالمي ليوناردو دي كابريو تحديًا شخصيًا صامتًا منذ سنوات، إذ يعاني من اضطراب الوسواس القهري، الذي أثّر على حياته اليومية وأحيانًا على سير تصوير أفلامه.

ويمتلك دي كابريو مسيرة فنية حافلة، تضمنت أدوار بطولة في أفلام شهيرة مثل Titanic, The Wolf of Wall Street, Inception, وحقق من خلالها شهرة عالمية وإيرادات تجاوزت 5.5 مليار جنيه إسترليني، وحصد العديد من الجوائز، منها الأوسكار عن دوره في فيلم The Revenant، وOne Battle After Another.

لكن وراء هذا البريق، يكشف الممثل البالغ 51 عامًا عن تحدياته مع الوسواس القهري، الذي يُعرف بوجود ثلاثة عناصر رئيسية: الوساوس، والمشاعر، والأفعال القهرية، وغالبًا ما تكون الأفكار الوسواسية مزعجة وتثير القلق، فيما يلجأ المصابون لسلوكيات معينة للتخفيف المؤقت من التوتر، لكنها تعود سريعًا لتشكل نمطًا مستمرًا.

أوضح دي كابريو أن بعض عاداته الغريبة، مثل الدوس على بقع العلكة أثناء المشي أو المرور المتكرر عبر المداخل، كانت تؤخر التصوير أحيانًا، لكنه شدد على أنه لن يسمح للوسواس بالسيطرة على حياته. وأضاف أن تجربته الشخصية ساعدته على تجسيد شخصيات مثل هوارد هيوز في فيلم The Aviator, الذي يعاني الوسواس القهري أيضًا، بطريقة صادقة وواقعية.

وتشير الدراسات إلى أن "حوالي شخص من كل 50 شخصًا يُصاب بالوسواس القهري خلال حياته، مع مساهمة محتملة لعوامل التوتر والوراثة والتغيرات الكيميائية في الدماغ".

وتوضح هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية أن "الأفكار المزعجة تصبح مرضية فقط عندما تسيطر على تفكير الشخص وتؤثر على حياته اليومية".