"لينك".. أول تجربة يعلنها "ايلون ماسك" لتجربة زرع رقائق إلكترونية في دماغ بشري

شفق نيوز/ توقع الملياردير إيلون ماسك، اليوم السبت، أن تبدأ شركته "نيورالينك" الناشئة، في تطبيق أول تجربة بشرية هذا العام لزرع رقائق إلكترونية في دماغ بشري، مشيراً إلى أن الشركة تعتزم زرع الرقائق في دماغ مريض مصاب بشلل نصفي أو مصاب بشلل كامل.

وجاءت تصريحات ماسك في حديثه بمؤتمر "فيفاتيك" للتكنولوجيا في باريس، ولم يحدد ماسك عدد المرضى الذين ستزرع شركته فيهم الرقائق أو المدة، لكن ماسك قال: "يبدو أن أول حالة ستكون في وقت لاحق من هذا العام".

وكانت شركة "نيورالينك" المتخصصة في إنتاج الرقائق الإلكترونية التي يمكن زرعها في الدماغ قد قالت الشهر الماضي إنها حصلت على موافقة من إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية (إف.دي.إيه) لإجراء أول تجربة سريرية على البشر.

تُعد هذه التجربة علامة فارقة بالنسبة للشركة الناشئة، في وقت تواجه فيه تحقيقات في الولايات المتحدة بشأن طريقة إجرائها للتجارب على الحيوانات.

وأقرت الإدارة الأمريكية في بيان سابق بأنها سمحت لشركة "نيورالينك" بإجراء تجارب لزراعة الرقائق في الدماغ، وباستخدام ربوت للجراحة في التجارب لكنها رفضت الإسهاب في التفاصيل.

من جانبهم، قال خبراء لرويترز في وقت سابق إنه إذا تمكنت نيورالينك من إثبات أن أجهزتها آمنة للبشر، سيستغرق الأمر بضع سنوات أو ربما أكثر من عقد للحصول على ترخيص بالاستخدام التجاري.

كان موقع "سي إن بي سي" قد أفاد بأن شركة "نيورالينك" تُخطط لوضع غرسات بحجم العملة المعدنية في أدمغة البشر، تسمى "لينك"، بهدف السماح للعقل البشري بالتحكم في الأجهزة الإلكترونية المعقدة باستخدام الإشارات العصبية فقط، ما سيُساعد الأشخاص المصابين بالشلل الكامل على استعادة التواصل مع أحبائهم، عن طريق تحريك هذه الإشارات العصبية والكتابة بعقولهم.

وتستخدم "نيورالينك" نظام "بي سي آي" الذي يفك شفرة إشارات الدماغ ويترجمها إلى أوامر للتقنيات الخارجية، وأشارت "سي إن بي سي" إلى أن مدى نجاح التجربة المعتمدة غير معروف.

ليست "نيورالينك" أولى الشركات التي تعمل على الواجهات الحوسبية الداعمة للعقل البشري، وليست الوحيدة أيضاً، فعلى مدى عقود زمنية كانت فرق الباحثين حول العالم تستكشف استخدام عمليات الزراعة والأجهزة لعلاج مشكلات طبية مثل الشلل والاكتئاب.

يستخدم آلاف الأشخاص بالفعل الأطراف الصناعية العصبية مثل زراعة قوقعة الأذن للسمع، لكن النطاق الواسع للقدرات التي يعد بها ماسك من جهاز نيورالينك، أثار الشكوك لدى الخبراء.