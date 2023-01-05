ليلى علوي في عيد ميلادها الـ61: ما زلت طفلة

شفق نيوز/ عبّرت الفنانة المصرية ليلى علوي، عن سعادتها ببلوغها الواحد والستين عاماً، معتبرة نفسها ما تزال "طفلة".

واحتفلت علوي أمس الأربعاء بعيد ميلادها الـ61، وتحدثت لوسائل اعلام مصرية عن طقوسها للاحتفال بعيد ميلادها، قائلة "أنا الحقيقة بعمل لنفسي كشف حساب يومي وليس كشف بالسنة لأني معنديش صبر".

وأضافت "في رأس السنة وعيد ميلادي بفتكر أيام زمان، وبفتكر ماما كانت بتقول لي إيه وبتعمل لي إيه، وأنا خدت راية أمي بعد وفاتها لأنها دائما كانت بتحكي لي عن يوم ولادتي، وأنا بحكي لأولادي وأصحابي، وبتبقى دائما ذكريات حلوة".

وتابعت علوي "أنا على طول بفتح ألبوم صور الطفولة وأتفرج عليه، وبحن للذكريات، وأشعر أنني ما زلت طفلة".

وردا على سؤال عن أمنيتها في العام الجديد، قالت "بحلم أعمل فيلم ميوزيكال يبقى طفرة في النوعية دي من السينما، وأقدم أدوار مختلفة تليق بي والناس لا تتوقعها مني".

كما تمنت الخير للجميع وأن يظل ابنها وكل من تحب حولها في أحسن حال.

وحول أحدث أعمالها قالت أنها تعمل حالياً على تصوير فيلم اسمه "سهل حشيش"، لافتة إلى أنها لن تشارك في السباق الرمضاني 2023 لأنها لم تعد تفضل الأعمال الدرامية التي تتكون من 30 حلقة.