ليلة الأوسكار.. الأضواء تتجه نحو الحفل الأضخم في هوليوود وسط تنافس مثير

ليلة الأوسكار.. الأضواء تتجه نحو الحفل الأضخم في هوليوود وسط تنافس مثير
شفق نيوز/ تستكمل الاستعدادات لليلة الأضخم في هوليوود، لإقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ97، مساء اليوم الأحد بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، أو فجر الاثنين بتوقيت الشرق الأوسط.
المرشحون
ويتصدر فيلم "Emilia Pérez" قوائم الترشيحات عن مختلف فئات الجوائز بـ13 ترشيحاً، يليه "The Brutalist" و"Wicked" بـ10 ترشيحات لكل منهما.
وتراجعت احتمالات فوز فيلم "Emilia Pérez" في الأسابيع الأخيرة بعد تداعيات التعليقات المسيئة التي أدلت بها النجمة كارلا صوفيا جاسكون على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أدت فعليًا إلى إخراج حملتها التاريخية لجائزة الأوسكار عن مسارها، وألحقت ضررًا كبيرًا بفرص الفيلم في الفوز بالميدالية الذهبية في أي فئة رئيسية باستثناء أفضل ممثلة مساعدة. وتعتبر الممثلة زوي سالدانا من المتصدرين في هذه الفئة.
أما فيلم "The Brutalist"، للمخرج برادي كوربيت، من بطولة أدريان برودي وفيليسيتي جونز في دور لاجئين مجريين يأتون إلى الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية. الفيلم، الذي فاز بجائزة كبيرة من غولدن غلوب، تورط طاقمه في جدال حول استخدامه للذكاء الاصطناعي في اللهجة، وقدم كوربيت دفاعًا حازمًا عن ممثليه، وسط النقاش الذي أثير حول هذه القضية.
كما حصل الفيلم على 4 جوائز في حفل توزيع جوائز البافتا السينمائية الأخير، بما في ذلك أفضل مخرج، وأفضل ممثل. ومع ذلك، فقد خسر جائزة أفضل فيلم أمام فيلم "Conclave".
ومن ناحية أخرى، واجه فيلم "Wicked" صعوبة في تحويل تصويت الجمهور إلى اعتراف بالجوائز. وتم ترشيح الفيلم الموسيقي للمخرج جون إم. تشو لجائزة أفضل فيلم. كما ترشحت النجمتان أريانا غراندي وسينثيا إيريفو لجوائز فردية، ولكن سيكون من الصعب عليها إيقاف الزخم الذي اكتسبته نجمة "The Substance" ديمي مور في موسم الجوائز.
المقدمون والفنانون
سيكون هناك قائمة واسعة من الضيوف، هم: روبرت داوني جونيور، كيليان مورفي، دافين جوي راندولف، إيما ستون، هالي بيري، بينيلوبي كروز، إيل فانينغ، ووبي جولدبرغ، سكارليت جوهانسون، جون ليثغو، إيمي بولر، جون سكويب، بوين يانغ، ستيرلينج ك. براون، ويليم دافو، آنا دي أرماس، ليلي روز ديب، سيلينا غوميز، غولدي هاون، هاريسون فورد، غال غادوت، أندرو غارفيلد، صامويل إل جاكسون، مارغريت كوالي، راشيل زيغلر وأوبرا وينفري.
من المتوقع أيضاً أن يؤدي خلال الحفل: إيريفو وغراندي، ودوجا كات، وليزا من بلاك بينك، كوين لطيفة، والفنانة المرشحة لجائزة غرامي راي.
أين ومتى ستشاهدون حفل الأوسكار؟
سيبدأ البث التلفزيوني مرة أخرى في الساعة 7 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة/ 4 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ، (الخامسة فجرًا بتوقيت السعودية، والرابعة بتوقيت مصر)، وسييدأ عرض السجادة الحمراء الرسمي قبل نصف ساعة.
وسيبث الحفل، الذي سيقام في مسرح" دولبي" في أوفيشن هوليوود، مباشرة على قناة ABC وHulu.