ليلة الأوسكار.. الأضواء تتجه نحو الحفل الأضخم في هوليوود وسط تنافس مثير

شفق نيوز/ تستكمل الاستعدادات لليلة الأضخم في هوليوود، لإقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ97، مساء اليوم الأحد بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، أو فجر الاثنين بتوقيت الشرق الأوسط.

المرشحون

ويتصدر فيلم "Emilia Pérez" قوائم الترشيحات عن مختلف فئات الجوائز بـ13 ترشيحاً، يليه "The Brutalist" و"Wicked" بـ10 ترشيحات لكل منهما.

وتراجعت احتمالات فوز فيلم "Emilia Pérez" في الأسابيع الأخيرة بعد تداعيات التعليقات المسيئة التي أدلت بها النجمة كارلا صوفيا جاسكون على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أدت فعليًا إلى إخراج حملتها التاريخية لجائزة الأوسكار عن مسارها، وألحقت ضررًا كبيرًا بفرص الفيلم في الفوز بالميدالية الذهبية في أي فئة رئيسية باستثناء أفضل ممثلة مساعدة. وتعتبر الممثلة زوي سالدانا من المتصدرين في هذه الفئة.

أما فيلم "The Brutalist"، للمخرج برادي كوربيت، من بطولة أدريان برودي وفيليسيتي جونز في دور لاجئين مجريين يأتون إلى الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية. الفيلم، الذي فاز بجائزة كبيرة من غولدن غلوب، تورط طاقمه في جدال حول استخدامه للذكاء الاصطناعي في اللهجة، وقدم كوربيت دفاعًا حازمًا عن ممثليه، وسط النقاش الذي أثير حول هذه القضية.

كما حصل الفيلم على 4 جوائز في حفل توزيع جوائز البافتا السينمائية الأخير، بما في ذلك أفضل مخرج، وأفضل ممثل. ومع ذلك، فقد خسر جائزة أفضل فيلم أمام فيلم "Conclave".

ومن ناحية أخرى، واجه فيلم "Wicked" صعوبة في تحويل تصويت الجمهور إلى اعتراف بالجوائز. وتم ترشيح الفيلم الموسيقي للمخرج جون إم. تشو لجائزة أفضل فيلم. كما ترشحت النجمتان أريانا غراندي وسينثيا إيريفو لجوائز فردية، ولكن سيكون من الصعب عليها إيقاف الزخم الذي اكتسبته نجمة "The Substance" ديمي مور في موسم الجوائز.

المقدمون والفنانون

سيكون هناك قائمة واسعة من الضيوف، هم: روبرت داوني جونيور، كيليان مورفي، دافين جوي راندولف، إيما ستون، هالي بيري، بينيلوبي كروز، إيل فانينغ، ووبي جولدبرغ، سكارليت جوهانسون، جون ليثغو، إيمي بولر، جون سكويب، بوين يانغ، ستيرلينج ك. براون، ويليم دافو، آنا دي أرماس، ليلي روز ديب، سيلينا غوميز، غولدي هاون، هاريسون فورد، غال غادوت، أندرو غارفيلد، صامويل إل جاكسون، مارغريت كوالي، راشيل زيغلر وأوبرا وينفري.

من المتوقع أيضاً أن يؤدي خلال الحفل: إيريفو وغراندي، ودوجا كات، وليزا من بلاك بينك، كوين لطيفة، والفنانة المرشحة لجائزة غرامي راي.

أين ومتى ستشاهدون حفل الأوسكار؟

سيبدأ البث التلفزيوني مرة أخرى في الساعة 7 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة/ 4 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ، (الخامسة فجرًا بتوقيت السعودية، والرابعة بتوقيت مصر)، وسييدأ عرض السجادة الحمراء الرسمي قبل نصف ساعة.

وسيبث الحفل، الذي سيقام في مسرح" دولبي" في أوفيشن هوليوود، مباشرة على قناة ABC وHulu.