ليست بطولة كروية فقط.. خليجي 25 تشجع فتيات البصرة على إظهار مواهبهن الفنية (صور)

شفق نيوز/ لم تقتصر بطولة خليجي 25 المقامة في محافظة البصرة العراقية على إظهار الحفل "المبهر" لافتتاحها، أو حُسن التنظيم لإدارة الفعاليات التي تخللتها، و"الكرم البصري" الذي أثار إعجاباً دولياً، بل كانت نافذة للترويج للإبداعات الفنية النسوية أيضاً.

عدسة وكالة شفق نيوز التي تابعت عدة تفاصيل ظهرت من خلال هذه البطولة الكروية، ما زالت تواصل رصدها للمظاهر الإيجابية والفنية التي تقدم صورة مختلفة عن العراق لربما قد تكون مفاجئة للجماهير الخليجية والعربية ولشعوبها التي لم ترى في العراق سوى مظاهر العمليات الإرهابية والاقتتال الداخلية والخلافات السياسية.

مراسل شفق نيوز تجوّل في كورنيش البصرة الذي تحول إلى "قبلة" يقصدها السياح من الدول الخليجية والمحافظات العراقية الأخرى منذ انطلاق البطولة الخليجية يوم الجمعة الماضي السادس من شهر كانون الثاني/ يناير الجاري، وتحول من مجرد مقصداً مسائياً لأهالي المحافظة وخلال أيام العطل إلى ما شبه منطقة "لا تنام" على مدار أيام البطولة الخليجية.

وعلى هذا المقصد السياحي، اتخذت الشابتان زهراء، وروئ، مكاناً لإظهار موهبتهما الفنية في الرسم.

الشابة زهراء (24 عاماً) طالبة في معهد الفنون الجميلة أما رؤى فتبلغ 18 عاماً، اتخذتا من كورنيش البصرة منصة لممارسة موهبتهما المحببة وهي الرسم، حيث تقومان برسم العلم العراقي على وجوه الأطفال في محاولة منهما لدعم إنجاح بطولة خليجي 25، وكذلك للترحيب بضيوف العراق والبصرة من الخليجيين والعراقيين.

زهراء ورؤى تمارسان هوايتهما وفي الوقت تجنيان مبالغ مالية قد تكون فقط موازية للكلفة، لكن الهدف الأهم هو دعم بطولة خليجي 25، بحسب كلامهما.