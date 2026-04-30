إليسا وزيتون يستعدان لإحياء حفل غنائي في بغداد

شفق نيوز - متابعة

من المرتقب أن تُحيي المطربة اللبنانية إليسا، بالاشتراك مع النجم الشاب ناصيف زيتون، حفلاً غنائياً على خشبة مسرح نادي اليرموك الترفيهي في العاصمة العراقية بغداد في يوم 15 من شهر أيار/مايو المقبل.

وقالت الجهة المنظمة في بيان، إن النجمين "يجتمعان لأول مرة في بغداد ليُقدما حفلة استثنائية مليئة بالإحساس والطرب"، حيث من المقرر أن يقود (الأوركسترا) السيمفوني المايسترو وليد فايد.

ويأتي هذا اللقاء الفني ليعيد إليسا إلى المسارح العراقية بعد غياب دام نحو 5 سنوات منذ حفلها المثير للجدل في بغداد عام 2021، في حين يجدد ناصيف زيتون وصاله مع الجمهور العراقي بعد سلسلة نجاحات حققها في حفلاته السابقة ببغداد وأربيل خلال العامين الماضيين.