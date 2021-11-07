إليسا تصف محاولة اغتيال الكاظمي بـ"الاعتداء البشع"

شفق نيوز/ علقت الفنانة اللبنانية إليسا اليوم الأحد، على محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وكتبت إليسا في تغريدة على حسابها بمواقع تويتر؛ "الله يحمي العراق وأهلها وشعبها بعد الاعتداء البشع على الرئيس مصطفى الكاظمي".

وأضافت الفنانة اللبنانية "هالاعتداء هوي تهديد للعراق وللحرية والاعتدال ولكل مسار مؤسساتي هدفو التقدم. الله يحمي العراق ولبنان وكل الدول العربية".

وأحيت الفنانة اللبنانية في الـ23 من تشرين الأول الماضي حفلا كبيرا في العاصمة بغداد، وأثارت الجدل أثناء ظهورها في الحفل بين متابعين قالوا انها ارتدت درعا واقيا للرصاص الأمر الذي نفته إليسا.

https://twitter.com/elissakh/status/1457409148149276689