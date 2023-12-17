أليسا تثير الجدل بنشر صورة تُظهر "بنطالها ممزقاً" وتلتزم الصمت

شفق نيوز/ أثارت إطلالة الفنانة اللبنانية إليسا، يوم الأحد، جدلاً خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان "ميدل بيست" للموسيقى في العاصمة السعودية.

وظهرت صاحبة "بتمون"، في الحفل، مرتدية بدلة مطبوعة كاروهات مع بليزر بنفس النقوشات، لكن اللافت هو تمزق جزء جانبي من البنطال خلال الحفل وأيضاً في جلسة التصوير.

ونشرت إليسا، صوراً لإطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستغرام"، وظهر في أحد الصور تمزق بنطالها أثناء وقوفها، ما أثار الجدل بين متابعيها فيما انتقد عدد من الحسابات المهتمة بالأناقة إطلالة النجمة اللبنانية.

كما انتقد نشطاء في مواقع التواصل، البدلة مشيرين أنها إطلالة كلاسيكية لا تناسب حفل شبابي بحجم "ميدل بيست"، كما بينوا أن خامتها مكررة وهي نفس خامة الفستان الذي ارتدته في الحفل الخاص الذي أقيم بعد ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

في المقابل، التزمت الفنانة الشهيرة الصمت، ولم تعلق أو تحذف الصور أو تعدل الصور حتى اللحظة.