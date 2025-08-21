ليبيا.. حبس صاحب مزرعة أطلق أسده على عامل مصري

شفق نيوز- ليبيا

أصدر مكتب النائب العام الليبي قراراً بحبس صاحب أسد ظهر في مقاطع فيديو وهو يطلق الحيوان المفترس على أشخاص بغرض المزاح والاستهزاء، في واقعة أثارت جدلاً واسعاً داخل ليبيا وخارجها.

وأوضح بيان صادر (مساء الأربعاء)، أن القرار جاء بعد تداول تسجيلات مرئية "تضمّنت سلوكاً مخالفاً للشرع والقانون والإنسانية"، حيث قام المتهم بإطلاق الحيوان على ضحاياه، ما تسبب في بث الرعب والاستهزاء بهم، دون اكتراث للأضرار النفسية والاجتماعية الناتجة عن هذا السلوك.

وجاءت خطوة النيابة بعد انتشار مقطع يوثق لحظة قيام صاحب المزرعة بإطلاق أسده على عامل مصري بغرض المزاح، وهو ما أثار موجة غضب في مصر وليبيا وبلدان عربية، رغم محاولات المتهم تبرير ما جرى باعتباره دعابة.

ولم تكن هذه الحادثة الأولى، إذ سبق أن أظهر مقطع في يوليو/ تموز الماضي إطلاق أسد على عمال من جنسيات إفريقية لترويعهم، ما أثار استنكاراً واسعاً.

وتتكرر في ليبيا حوادث مشابهة بسبب انتشار ظاهرة تربية الحيوانات المفترسة في المزارع والمنازل، رغم وجود قرار حكومي يحظر ذلك، ما تسبب في حوادث مأساوية من أبرزها مقتل طفل يبلغ 4 أعوام في أجدابيا بعد مهاجمته من نمر داخل مزرعة، إضافة إلى وفاة عامل سوداني التهمته مجموعة من الأسود في مزرعة بمنطقة بوهادي في بنغازي قبل ثلاثة أعوام.