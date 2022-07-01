إلى عشاق برشلونة .. لم يعد اسم ملعبكم "كامب نو"

شفق نيوز / أعلن نادي برشلونة، اليوم الجمعة، وبشكل رسمي إعادة تسمية ملعبه ليصبح "سبوتيفاي كامب نو"، بعد تفعيل صفقته مع خدمة البث الموسيقى والبودكاست "سبوتيفاي"

وبحسب موقع كوورة المتخصص بالاخبار الرياضية فإن "الاسم الجديد يظهر على واجهة ستاد برشلونة الذي يتسع لـ 99354 مقعدًا، جنبًا إلى جنب مع لوحة جدارية جديدة تضم لاعبين ولاعبات من النادي".

وأضاف الموقع أن "من بين اللاعبين الذين ظهروا على الجدارية، يبرز بيدري وأنسو فاتي وبيير إيمريك أوباميانج".

وبدأت شراكة برشلونة وسبوتيفاي رسميًا اليوم الجمعة، وبموجبها باتت منصة الترفيه الشعبية الشريك الرئيسي للنادي والشريك الرسمي لبث الصوت، وفقًا لموقع النادي على الإنترنت.

ويبين الموقع أنه "وضمن هذه الصفقة، ستقوم سبوتيفاي أيضًا برعاية قمصان النادي للمواسم الأربعة المقبلة، بالإضافة إلى مجموعات الأكاديميات المحترفة بالنادي كجزء من رعايتها للمواهب الواعدة".

وتعد هذه هي المرة الأولى خلال 65 عامًا من عمر ملعب برشلونة التي يتم فيها تغيير اسمه.

ويعد رئيس برشلونة خوان لابورتا الداعم الرئيسي للصفقة، التي استغرقت ستة أشهر لإتمامها قبل أن يتم الإعلان عنها في مارس/ آذار الماضي.