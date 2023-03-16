لوحات سيارات مميزة تتجاوز المليون دولار في مزاد سعودي

شفق نيوز/ اشترى شاب سعودي لوحة سيارات طرحت في مزاد لوزارة الداخلية بمبلغ وصل إلى أربعة ملايين و150 ألف ريال أي ما يعادل 1.10 مليون دولار أميركي تقريبا.

وحملت تلك اللوحة رقم "ط T- 1"، في حين بيعت لوحة أخرى تحمل الرقم "عE-4" بمبلغ 2.710 مليون ريال، ولوحة ثالثة بمبلغ 1.470 مليون ريال وتحمل الرقم "م م ZZ 22".

وبحسب موقع"أريبيان بيزنس" فإن اللوحة التي بيعت بأكثر من 4 ملايين ريال تعد أغلى لوحة من "الفئة الماسية" تباع حتى الآن في المزاد الذي يعتبر الأول من نوعه في البلاد.

من جانبها ذكرت صحيفة "عاجل" الإلكترونية أن المزاد الذي جرى إطلاقه على منصة "أبشر" التابع لوزارة الداخلية السعودية لبيع اللوحات المميزة سوف يستمر حتى اليوم الخميس.

وأشارت الصحيفة أن الراغبين في الاشتراك في هذا النوع من المزادات عليهم التسجيل عبر منصة أبشر الإلكترونية والحصول على كلمة مرور لتسجيل الدخول، والتأكد من سداد رسوم اشتراك المزاد الإلكتروني وذلك عن طريق خدمة الدفع الإلكترونية المتاحة عبر "أبشر".

وبالإضافة إلى ذلك يُسمح لمن لم يتم سداد المخالفات المرورية بالاشتراك في المزاد، كما أنه يمكن استرداد كامل قيمة رسوم المزاد التي يدفعها المشتركون.