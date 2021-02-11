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لن تصدق حجمها.. عالم يحدد كمية فيروس كورونا في كل العالم

Category: منوعـات

Date: 2021-02-11T20:39:11+0000
لن تصدق حجمها.. عالم يحدد كمية فيروس كورونا في كل العالم

شفق نيوز/ حدد عالم رياضيات بريطاني شهير، حجم جميع الفيروسات المسببة لوباء كوفيد-19 الذي يجتاح العالم.

وقال عالم الرياضيات في جامعة "باث" البريطانية، كيت ياتس، إن جميع الفيروسات المسببة لوباء كورونا، يمكن أن تتسع بسهولة داخل علبة كوكا كولا أو بيبسي واحدة.

وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" فقد توصل كيت إلى هذه النتيجة بناء على معدلات الإصابة بالفيروس التاجي عالميا، هذا إلى جانب ما يعرف بتقديرات "الحمل الفيروسي"، أي كمية الفيروس في الدم.

وبيّن كيت أن هناك حوالي 2 كوينتيليون (الكوينتيليون هو الرقم واحد متبوعا بـ18 صفرا)، من جسيمات الفيروس في العالم.

وأوضح العالم أنه حتى مع مراعاة البروتينات الشوكية البارزة لفيروس كورونا، وحقيقة أن الجسيمات الكروية ستترك فجوات عند تكديسها معا، فإن المجموع لا يزال أقل من علبة كولا واحدة بحجم 330 ميلي.

وأشار كيت في بيان إلى أنه "لأمر مدهش الاعتقاد بأن كل المشاكل والاضطرابات والمصاعب وفقدان الأرواح التي نتجت عن الفيروس في العام الماضي قد لا تشكل سوى كمية قليلة للغاية يمكن وضعها في عبوة علبة صودا".

جدير بالذكر أن أحدث إحصاء لـ"رويترز"، الخميس، قد أظهر أن ما يربو على 107.39 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و353 ألفا و649.

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