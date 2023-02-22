لندن تقيم عروض أزياء لذوي الهمم  أبرزها لمرضى السرطان

شفق نيوز / استطاعت العلامة التجارية" Unhide " ابهار الحاضرين في أسبوع الموضة في لندن، وذلك من خلال عرض أزيائها الخاصة بذوي الهمم من النساء.

وقدمت مصممة الأزياء فيكتوريا جنكينز، تصاميم عصرية يمكن أن ترتديها المرأة التي تعاني من إعاقة ما بجسدها، وتجعلها تحصل على إطلالة أنيقة سواء في العمل أو خلال حضورها أي مناسبة، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "مترو" البريطانية.

والتصميمات التي عرضت خلال أسبوع الموضة بلندن، بنطلونات مصممة خصيصاً لمستخدمات الكراسي المتحركة، وتحتوي على جيوب عمودية لتجنب سقوط المحتويات، وحزام خصر مرن حتى لا ينقطع عن مرتدي الكراسي المتحركة.

فساتين لمرضى السرطان

وعرضت أيضاً فساتين مصممة بأغطية ذات فتحات للذراع لإتاحة تركيب أنابيب تغذية أو أي أنبوب آخر لأولئك الذين يخضعون للعلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي.

وشمل العرض أيضاً قمصان ناعمة لذوي الاحتياجات الحسية، مصممة بشريط فيلكرو بدلاً من الأزرار، حتى تستطيع المرأة ارتداءه بسهولة مع الحصول على إطلالة أنيقة.

والتقت فيكتوريا بمريض كان يعالج من السرطان، وشاهدت مع كان يعانيه أثناء علاجه بسبب ارتدائه لملابس غير مريحة، واضطراره إلى خلع ملابسه أثناء العلاج، لذلك قررت أن تصمم ملابس لمرضى السرطان.

وتحدثت فيكتوريا عن تصميماتها وأشارت إلى إنها استعانت بعارضات أزياء من ذوى الهمم لاستخدامهن في العرض، ولقى عرض الأزياء إشادة العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعى، حيث قال أحد مستخدمي تويتر: "ممتاز! من المهم زيادة الوعي بالإعاقات، أظهر للعالم أن عالم الموضة يمكن أن يشمل عارضات الأزياء المعاقات وأن الملابس متاحة لجميع أشكال وأحجام الجسم وما إلى ذلك. تنوع كبير في العارضات".