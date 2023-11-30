لندن تجمع "نفي وشائعات" زواج فنانة مصرية مشهورة

شفق نيوز / أثارت الفنانة المصرية آمال ماهر جدلا واسعا خلال الساعات القليلة الماضية، بعد انتشار أنباء تفيد بزواجها من ثري عربي، وقضاء شهر العسل معه في العاصمة البريطانية لندن.

ووفقا لموقع "القاهرة 24" المصري، فقد أكد مصدر مقرب من آمال ماهر، أنها نفت النبأ لجميع المقربين منها، قائلا: إذ كان نبأ زواجها من ثري عربي حقيقيا لكانت خرجت بنفسها وأعلنت للجمهور.

واستمرت حالة الجدل والغموض حول حياة آمال ماهر، ولكن أجابت بطريقة غير مباشرة، حيث نشرت صورة تجمعها مع نجلها عمر محمد عبر خاصية ستوري لحسابها على انستغرام، من رحلتهما إلى لندن، وتجاهلت تماما ما تم تداوله عنه، ولم تعير تلك الأنباء اهتماما.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تثير بها آمال ماهر الجدل، حيث يشوب الغموض حول حياتها، وفي الغالب تتجاهل الرد على ما يشاع عنها من أنباء، مما يزيد من زيادة انتشار تلك الأنباء بسرعة البرق عنها، لعل أبرزهم أنها تعرضت لحادث أليم تم تشويه وجهها والبعض الآخر أشار إلى أنها قتلت في حادث مروع عن عمد، الأمر الذي جعل آمال ماهر تخرج عن صمتها بعد غياب سنوات عديدة.

وأشارت آمال ماهر في مقطع فيديو إلى أنها كانت مختفية بسبب إصابتها وتعرضها لفيروس كورونا أكثر من مرة، وكانت الأعراض التي أصيبت بها قوية، مطمئنةَ الجمهور عن حالتها الصحية، وظهرت خلال الفيديو شاحبة الوجه.

وبعدها بفترة، أحيت آمال ماهر حفلا كبيرا في منطقة العلمين الجديدة، منذ ما يقرب من عامين، وأطلت خلاله بإطلالة بيضاء اللون وشعر منسدل على الكتفين، وبدأت واختتمت الحفل بأغنية طوبة فوق طوبة، كما حرص على حضور الحفل عدد من الوزراء المصريين.