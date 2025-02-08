لندن.. شوارع تصلح نفسها "ذاتيا" دون تدخل البشر

شفق نيوز/ يتعاون فريق من جامعة سوانسي وكلية كينغز في لندن مع علماء في تشيلي على تطوير نوع جديد من الإسفلت "ذاتي الإصلاح"، يمكنه إصلاح شقوقه بنفسه.

ووجد العلماء طريقة لعكس عملية التشقق، مما يمكن أن يخلق طرقا أكثر استدامة.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية عن الدكتور خوسيه نورامبوينا كونتريراس، المحاضر في قسم الهندسة المدنية بجامعة سوانسي، قوله إن "الفكرة الأساسية هي تحفيز المواد لإغلاق الشقوق في الإسفلت بشكل ذاتي، دون تدخل بشري".

وأدخل العلماء مواد صغيرة مملوءة بزيوت معاد تدويرها، في الإسفلت، والتي تُطلق عندما تبدأ المادة في التشقق.

وأظهرت التجارب حتى الآن أن شقا صغيرا في سطح مادة الأسفلت تم إصلاحه بالكامل في أقل من ساعة.

ووصف كونتريراس عملية الإصلاح الذاتي قائلا: "إنه مثل الجسم. إذا تمكنت من تحديد أي مشكلة في جسمك، يمكنك إيقاف المشكلة في مرحلة مبكرة. هنا نفس المفهوم".

ولم يقدم كونتريراس مزيدا من التفاصيل حول التجربة التي وصفها بالقول إنها واعدة وقد تكلف مبلغا كبيرا عند استخدام المادة الجديدة لأول مرة على الطرقات، إلا أنه استثمار ناجح لأنه سيطيل من عمر الإسفلت كثيرا على المدى البعيد.

وتعاني بريطانيا من مشكلة مزمنة بسبب انتشار الحفر على طرقاتها، حيث يُقدّر عددها بحوالي مليون حفرة تتسبب بحوادث وخسائر مادية تصل إلى 474 مليون جنيه إسترليني سنويًا.

ويعود السبب الرئيسي لتفاقم المشكلة إلى نقص الاستثمارات في صيانة الطرق، ما دفع الناشط مارك موريل، المعروف بـ"مستر بوتهول"، إلى إطلاق حملات توعوية للضغط على الحكومة لاتخاذ إجراءات فعالة.

ورغم تخصيص الحكومة 8.3 مليارات جنيه إسترليني لتحسين الطرق، يرى خبراء أن التمويل غير كافٍ مقارنة بحجم الأضرار، وسط مطالبات بسياسات طويلة الأمد لمعالجة المشكلة جذريًا.