"لم يميزه عن المنتجات".. روبوت كوري "يسحق" رجلاً حتى الموت

شفق نيوز/ كشفت وسائل اعلام كورية جنوبية، اليوم الجمعة، عن قيام روبوت بـ"سحق" رجل حتى الموت، بعد أن فشلت الآلة على ما يبدو في التمييز بينه وبين صناديق المنتجات بعد عطل أصابه وأثر على أدائه.

وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية إن "الرجل، وهو عامل في شركة للروبوتات في الأربعينيات من عمره، كان يتفقد عمليات استشعار الروبوت في مركز توزيع للمنتجات الزراعية في مقاطعة جيونغ سانغ الجنوبية".

وكشفت التقارير، نقلا عن الشرطة، أن "الروبوت الصناعي، الذي كان يرفع صناديق مليئة بالفلفل الحلو ويضعها على منصة نقالة، يبدو أنه تعطل وتعرف على الرجل على أنه صندوق".

ودفعت الذراع الآلية الجزء العلوي من جسم الرجل إلى الأسفل على الحزام الناقل، ما أدى إلى سحق وجهه وصدره.

وذكر التقرير أنه تم نقله إلى المستشفى لكنه توفي لاحقا.

وفي أعقاب الحادث، دعا مسؤول من مجمع زراعي للتصدير، الذي يملك المصنع، إلى إنشاء نظام "دقيق وآمن".

وقال كريستوفر أتكيسون، خبير الروبوتات في جامعة كارنيجي ميلون، لـ MailOnline: "إن الروبوتات لديها استشعار محدود، وبالتالي وعي محدود بما يجري حولها".

وفي آذار/ مارس الماضي، تعرض رجل كوري جنوبي في الخمسينيات من عمره لإصابات خطيرة بعد أن حاصره روبوت أثناء عمله في مصنع لتصنيع قطع غيار السيارات.

وقُتل ما لا يقل عن 41 شخصا على يد الروبوتات الصناعية في الولايات المتحدة بين عامي 1992 و2017، وفقا لدراسة نشرتها المجلة الأمريكية للطب الصناعي.

وكانت الروبوتات الثابتة مسؤولة عن 83% من الحوادث المميتة. ووجدت الدراسة أن "العديد من هذه الحوادث المذهلة وقعت أثناء إجراء صيانة على الروبوت".