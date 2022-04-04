سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

لم يكمل دراسته الجامعة وزادت ثروته 24 مليار دولار ب3 أشهر.. تعرف على أغنى رجل بآسيا

Category: منوعـات

Date: 2022-04-04T07:28:25+0000
لم يكمل دراسته الجامعة وزادت ثروته 24 مليار دولار ب3 أشهر.. تعرف على أغنى رجل بآسيا

شفق نيوز/ انضم الملياردير الهندي، غواتام أداني، الذي تضم إمبراطوريته شركات في قطاعات الموانئ والمناجم والطاقة الخضراء، إلى نادي أصحاب الـ 100 مليار دولار ليرفع عدد أعضاء هذا النادي إلى 10 أشخاص فقط على وجه الكوكب وفقاً لمؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات.

وتصدر أداني، قائمة المليارديرات الأكثر ربحا منذ بداية عام 2022، مضيفاً 24 مليار دولار إلى ثروته خلال 3 أشهر فقط.

وتجاوز أداني، مواطنه موكيش أمباني، الذي تخطت ثروته الصافية هذا الحاجز لأول مرة في أكتوبر الماضي، قبل أن تنخفض قليلاً إلى 99 مليار دولار، ليصبح أغنى رجل في آسيا.

وجمع الملياردير الهندي الذي لم يكمل دراسته الجامعية، ثروته في البداية من صناعة الفحم قبل أن تتحول للصعود القوي خلال العامين الماضيين بفضل التحول إلى الطاقة الخضراء والبنية التحتية، عبر الاستثمار في شركات مثل توتال الفرنسية، وWarburg Pincus.

وقالت مصادر لوكالة "بلومبرغ"، إن أداني يستكشف أيضاً شراكات محتملة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك إمكانية شراء حصة في أكبر مصدر للنفط في العالم.

وعلى خلاف أصحاب الثروة في الولايات المتحدة، جمع أغنى رجلين في آسيا – أداني وأمباني – ثروتهما بعيداً عن قطاع التكنولوجيا في البداية، إلا أن أمباني تحول مؤخراً للتركيز على القطاع الذي بات يشكل الغالبية العظمى من ثروات المليارديرات حول العالم، بعد دخوله في التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا، إذ حصل على استثمارات بمليارات الدولارات من الداعمين بما في ذلك فيسبوك وغوغل.

related

كانت تبحث عن قوتها.. القمامة تطمر طفلة في الهند

Date: 2020-09-30 15:02:59
كانت تبحث عن قوتها.. القمامة تطمر طفلة في الهند

هنود يصنعون "صنما" لحماية الكرة الأرضية

Date: 2021-06-20 17:01:38
هنود يصنعون "صنما" لحماية الكرة الأرضية

عاصفة تمطر ذهبا على أهالي قرية هندية

Date: 2020-11-29 17:24:26
عاصفة تمطر ذهبا على أهالي قرية هندية

حكم غريب.. إجبار هندي متهم بالاغتصاب على غسل ملابس نساء قريته

Date: 2021-09-23 15:42:00
حكم غريب.. إجبار هندي متهم بالاغتصاب على غسل ملابس نساء قريته

شاهد .. عمال ينهبون مصنع آيفون بسبب تأخر الرواتب

Date: 2020-12-13 12:25:27
شاهد .. عمال ينهبون مصنع آيفون بسبب تأخر الرواتب

في الهند .. "مزاد لبيع النساء المسلمات"

Date: 2022-01-09 05:37:37
في الهند .. "مزاد لبيع النساء المسلمات"

بعد موجة سخرية.. الحكومة الهندية تلغي اختباراً عن "القدرات العجيبة" للأبقار

Date: 2021-02-24 20:20:29
بعد موجة سخرية.. الحكومة الهندية تلغي اختباراً عن "القدرات العجيبة" للأبقار

انتحل صفة طبيب.. الإيقاع برجل تزوج 18 امرأة لأخذ أموالهن

Date: 2022-02-22 14:13:07
انتحل صفة طبيب.. الإيقاع برجل تزوج 18 امرأة لأخذ أموالهن