لم يسجل منذ 74 عاماً.. أبرد قرية في العالم ترصد ارتفاعاً في حرارتها

شفق نيوز/ سجلت قرية في أقصى الشرق الروسي 32 درجة مئوية. ربما يكون هذا الأمر عاديا في فصل الصيف، لكن عندما نعلم أن هذه القرية هي الأكثر برودة في العالم يصبح الأمر غير عادي.

وذكرت وسائل إعلام في روسيا أن قرية أويمياكون، الواقعة في أقصى الشرق الروسي ولا تبعد عن الدائرة القطبية سوى 350 كيلومترا، سجلت 32 درجة مئوية الاثنين.

وهذا رقم قياسي في جمهورية ساخا أو ياقوتيا التي تنتمي إليها أويمياكون.

وكان الرقم القياسي السابق في القرية 30 درجة مئوية وسجل عام 1949، وللمفارقة حدث في اليوم نفسه أي في 3 يوليو.