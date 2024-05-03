لم يسبق لها مثيل.. تحذيرات من غزو "عناكب غريبة" لبريطانيا

شفق نيوز/ حذر خبراء في المملكة المتحدة من غزو أنواع غريبة وغير معروفة من العناكب للبلاد.

وأفاد موقع ميرور بأنه تم اكتشاف عناكب قافزة صغيرة، بالإضافة إلى 500 نوع آخر، كجزء من مسح للطبيعة جرى العام الماضي في حرم بنرين بجامعة إكستر في كورنوال.

وصدر تحذير من الغزو بعد اكتشاف أنواع غريبة من العناكب "القافزة" التي لم يسبق لها مثيل في المملكة المتحدة.

وأحد هذه الأنواع الغريبة يمكنه القيام بقفزات مذهلة عندما ينقض على فرائسه أو يحاول الهروب من الخطر، وهو مرتبطة بأنواع أخرى من منطقة البحر الكاريبي.

ويعتقد الخبراء أن تلك الأنواع وصلت إلى المملكة المتحدة على نباتات مستوردة، لكنهم يرجحون أن هذا النوع الغريب لا يقتصر وجوده على المنطقة، وتم إرسالها إلى ديمتري لوجونوف، خبير العناكب القافزة في متحف مانشستر.

ولفتت ميرور إلى أن هذه الأنواع لم يتم رؤيتها إلا في كورنوال وليس في أي مكان آخر في العالم.

من جانبه قال فينلي هاتشينسون، طالب بكالوريوس في علم الأحياء وعلم البيئة بجامعة إكستر: "لم أر شيئًا مثلهم من قبل، لذا خرج "تايلان بيري" خبير العناكب ووجد المزيد منها في وقت لاحق من نفس اليوم، وقمنا أنا وهو بجمع المزيد من أشجار السرخس بالقرب من شارع لايم في الحرم الجامعي بعد أسبوعين."