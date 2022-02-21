"لم يتحمَّل الفرح".. سجين يتلقَّى خبر نجاته من الإعدام بـ"سكتة قلبية"!

شفق نيوز/ انتهى الخبر السار بإلغاء حكم الإعدام عن رجل إيراني نهاية مأساوية، حين تسببت شدة فرحته بعد سماعه الخبر بموته بجلطة قلبية، حسب ما قالت صحيفة "همشهري" الحكومية الإيرانية.

وذكرت الصحيفة أن "الرجل الذي ينحدر من جنوب إيران ويدعى (أكبر)، يبلغ من العمر 55 عاماً وقد اعتُقل بتهمة ارتكاب جريمة قتل عن سبق الإصرار، قبل 18 عاماً، مشيرة إلى أن المدان بتهمة القتل "من شدة فرحه" بعد أن سمع خبر العفو عنه من قبل أولياء ضحيته، أصيب بجلطة وتوفي بعد ساعة من نقله إلى المستشفى.

و نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على القضية أن الرجل، قضى كل هذه السنوات في خوف من تنفيذ حكم الإعدام بحقه بسبب ارتكابه جريمة القتل وهو في سن 37 عاماً، مضيفة أنه بعد جهود من قبل مسؤولي مجلس تسوية المنازعات والمشاكل في الولاية، تمكنوا من إقناع أهل الضحية والحصول على موافقة العفو عنه.

وبحسب عضو في مجلس فض المنازعات بولاية بندر عباس حيث حدثت الجريمة، أشار إلى أنه كان من الممكن إطلاق سراح "أكبر" في وقت قريب بعد عفو العائلة إلا أنه قد مات.