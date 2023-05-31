"لم أوافق".. حورية ندمانة على مقابلة نزار الفارس وتوجه نصيحة لكل الفنانات

شفق نيوز / واصل الإعلامي العراقي نزار الفارس، إثارة الجدل عبر لقاءاته التلفزيونية التي يجريها على شكل مقابلات متعددة ومنوعة، وآخرها ما أثير على مواقع التواصل بعد إعلان خطوبته للفنانة المصرية حورية فرغلي، الأمر الذي نفته الأخيرة جملة وتفصيلاً.

وعلى حسابه في "إنستغرام"، نشر نزار الفارس مقاطع فيديوها بخاصية "ستوري"، رد فيها على نفي حورية لخبر خطوبتهما، وفق ما نقل برنامج "ET بالعربي"، المختص بالأخبار الفنية.

وأكد الفارس أنه عرض الزواج على حورية أثناء تسجيل حوار داخل منزلها، وأن حورية وافقت بالفعل، ولكنها ادعت بعد ذلك أن القصة كلها كانت مجرد مزحة.

وتابع نزار الفارس: "اللي حصل أننا كنا في البرنامج وحورية كانت تحدثني أنا كبرت في السن وعمليات التجميل وده كله مش هتخلي حد يحبني ويتزوجني، ومستعد اتجوز مرة تانية، فقلت لها لا طبعا لو عرضت عليكي الزواج الآن على الهواء تقبلين، فرحت جدا وقالت موافقة وقمنا رقصنا سوا وكنا من المفترض أن نلتقي مجدداً".

وأضاف: "استغربت أن حورية فرغلي، طلعت قالت إن خطوبتنا مش حقيقية واستغلني.. هي كانت منكسرة وبتقول محدش راضي يتجوزني قولتلها أنت فنانة جميلة وأنا عراقي وبطلب إيديك على الهواء ووافقت وقومنا رقصنا واتصورنا وكانت فرحانة وسعيدة".

وشارك مقطع فيديو معها وكان يقول لها: "شلونك يا خطيبتي". وفي وقت سابق، أكد الفارس في رسالة لـ"ET بالعربي"، خبر خطوبته من حورية فرغلي الذي انتشر خلال يوم أمس، قائلا: "نعم الخبر صحيح يوم أمس تقدمت لخطبتها".

في حين أن حورية نفت بعد ذلك هذا الخبر تماما، مؤكدة أن الصور التى نشرها نزار ماهي إلا كواليس لحلقة جديدة من برنامجه، كما أشارت إلى أن الفيديو الذي ظهرت به وهي ترقص مع نزار الفارس، جاء عن طريق الصدفة.

وأكملت في تصريحاتها لـ"ET بالعربي": "بعد ما خلصنا اللقاء نزار قالي بتحبي ماجد المهندس قولتله إني سمعتله أغنية واحدة من فترة، قالي هسمعك آخر أغنية.. وأول ما اشتغلت رقصنا مع بعض عادي، ومكنتش واخدة بالي إن في حد بيصورنا"، موضحة أنها تقيم في منزلها وحدها.

وتساءلت كيف تقدم نزار لخطوبتها دون حضور والدها ووالدتها وشقيقها، وأنها لا تعلم لماذا فعل ذلك، معتبرة أنه "يريد ترند بهذا، مثل ما فعل مع رانيا يوسف، وأنها لا تريد الاتصال عليه لأنها ستقع في خطأ في الحديث معه بسبب غضبها".

وبينت أنها لن تقاضيه لأنه لم يقم بالتشهير بها، مردفة: "يكفيني شرف أنه يحلم بخطوبة حورية فرغلي".

وأضافت أنه عندما قام بسؤالها في اللقاء عما إذا كانت مخطوبة أم لا؟ ردت عليه أنه لم يأت النصيب حتى الآن، لافتة إلى أنه لو عاد بها الزمن الى الوراء، فلن تقوم بإجراء اللقاء مع نزار.

ووجهت نصيحة الى أي فنانة بعدم إجراء أي لقاء معه طالما هو شخص "كاذب"، على حد قولها.