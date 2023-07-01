"لم نستوعب ما حصل".. اعلامي مصري: تناولنا لحم الحمير لمدة 20 عاماً

شفق نيوز/ فجّر إعلامي مصري شهير مفاجأة صادمة، يوم السبت، حيث أكد أنه ظل هو وأسرته يتناولون لحم الحمير لمدة 20 عاما كاملة دون علمهم.

وظهر الإعلامي المصري محمود سعد في فيديو نشره عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، أكد فيه أنه وأسرته، وفي غفلة من أمرهم، تعرضوا لخديعة من جزار كانوا يتعاملون معه وكان محله يقع في نطاق سكنهم.

وتابع أن والدته كانت تشتري اللحم من هذا الجزار، "وفي أحد الأيام، وبعد 20 عاماً كاملة، ذهبت كعادتها لشراء اللحم منه لتفاجأ أن المحل مغلق بالشمع الأحمر".

وأضاف أن سبب الغلق هو أن السلطات "عثرت على لحم حمير بالمحل، وتأكدت أن الجزار كان يبيع لحوم الحمير لعملائه طوال السنوات الماضية".

وأشار سعد إلى أن "الأمر كان مفاجأة صادمة للعائلة وظل أفرادها لفترة طويلة وهم لا يصدقون ما حدث".