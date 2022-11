لم تعد بحاجة لزيارة الهرم الأكبر (فيديو)

شفق نيوز/ نشرت جامعة "هارفارد" الامريكية مؤخراً فيديو ثلاثي الأبعاد لتفاصيل هرم خوفو الاكبر من الداخل، لتكشف بذلك عن خفايا هذا المبنى الأثري الذي شغل العالم.

والآن يمكنك أن تزور الأهرامات "افتراضياً" كما يمكنك الدخول إلى هرم خوفو واكتشاف دهاليزه وممراته، فقد نشرت جامعة "هارفارد" مؤخراً فيديو ثلاثي الأبعاد لتفاصيل الهرم الأكبر من الداخل، حيث يتمكن الزائر خلال رحلته الافتراضية- من التعرف على خبايا ودهاليز هرم خوفو من الداخل.

يذكر أن الهرم الأكبر أو هرم خوفو هو الأثر الوحيد الباقي من عجائب الدنيا السبع القديمة، ويقع بمنطقة أهرامات الجيزة في مصر المسجلة ضمن مواقع اليونيسكو للتراث العالمي.

ويعود بناء الهرم إلى نحو سنة 2560 قبل الميلاد، حيث شُيد كمقبرة لفرعون الأسرة الرابعة خوفو واستمر بناؤه لفترة 20 عامًا.

ويُعد بناء الهرم الأكبر نقلة حضارية كبرى في تاريخ مصر القديم، وقد تأثر خوفو بأبيه الملك سنفرو في بناء هرمه، واشترك في بنائه عمال محترفون من جميع أنحاء مصر. وظل الهرم الأكبر بارتفاعه الأصلي الذي كان يصل إلى 148 مترا أعلى بناء أتمه الإنسان على الأرض على مدى 3800 سنة.

Thanks to Harvard University, you can now virtually enter the Great Pyramid of Giza in 3D (360º) and tour it pic.twitter.com/KSgPnGthde